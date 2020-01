Sonia Pattarino, ex Uomini e Donne/ “Ivan Gonzalez? Ha una strategia chiara…”

Sonia Pattarino presto nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con l’ex Ivan Gonzalez? Lei non si tira indietro: “Perché no?! Sarebbe una buona occasione per fargli capire che la Sonia tanto buona che ha sempre dipinto non è stupida. Quando qualcuno mi fa male mi difendo. Perciò mi piacerebbe dirgli cosa penso di lui e far capire a tutti chi è realmente”, svela intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. Proprio sull’ex tronista, ha una sua visione particolarmente chiara: “Stento a credere che, in un contesto in cui sei ripreso ventiquattro ore su ventiquattro e vieni spinto a parlare della tua vita, il mio nome non esce mai. All’interno della casa ci sono persino dei concorrenti sardi e non credo che neppure ascoltare il mio accento lo porti con il pensiero a me. Il fatto che non mi nomini mi fa pensare a una strategia. Non parlando di me evita di mettermi al centro dell’attenzione e del gossip, come ha sempre voluto fare, scongiurando l’eventualità che l’Italia sappia qualcosa di lui che so solo io”.

Sonia Pattarino nella Casa per un confronto con Ivan Gonzalez?

Ed infatti dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez il nome di Sonia Pattarino non l’ha fatto quasi mai. “Ivan è entrato nella casa senza citare minimamente la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’ in Italia, ma solo a ‘Hombres yu Mujeres’ e a ‘Temptation Island Vip’. Non so perché lo abbia fatto, però mi fa capire che né il percorso né io siamo stati sufficientemente importanti per lui da meritarci una menzione. Un comportamento simile di fronte a tutta Italia è curioso quando molti di quelli che lo stanno guardando sono gli stessi telespettatori che hanno assistito alla sua scelta”, ha continuato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Sono delusa da una persona che è stata insieme a me fino a qualche mese fa. Pensavo che il nostro fosse stato un amore importante, ma a quanto pare si è rivelato l’opposto”, ha svelato con enorme delusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA