Rocco Papaleo, comico, regista e attore amatissimo dal pubblico, ha un’ex moglie di nome Sonia Peng. I due sono stati uniti in matrimonio per molto tempo, e dal loro amore è nato Nicola, il loro unico figlio. Ad oggi, Rocco Papaleo ha spiegato di conservare un rapporto idilliaco con la donna: nonostante la separazione, i due sono rimasti amici e hanno un legame profondo e forte. Gli stessi lo hanno definito come un “legame indissolubile“. “Il fatto che il mio matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante”, aveva spiegato l’attore.

Rocco Papaleo, chi è nuova fidanzata? Misteriosa e lontana dalle telecamere/ "Sono dipendente sentimentale"

Per lui, Sonia Peng rimane la donna più importante della sua vita, nonchè figura fondamentale per la crescita del figlio. Oltretutto, lei è la sua scenografa. Qualche anno fa, Rocco Papaleo aveva spiegato un retroscena piuttosto particolare sulla sua vita privata: lui e l’ex moglie continuano a vivere vicini l’uno all’altra, tanto che nella stessa casa, al piano di sopra vive lui, mentre sotto vive il figlio, Sonia Peng e il suo nuovo fidanzato, “Andiamo tutti molto d’accordo. Siamo davvero una splendida famiglia allargata“, aveva spiegato l’attore.

Rocco Papaleo, chi è? Malattia ereditata dal padre/ "Mi ha condizionato, a scuola mi prendevano in giro"

Sonia Peng, che lavoro fa l’ex moglie di Rocco Papaleo? La carriera piena di successi

Ma andiamo ora a scoprire nel dettaglio che è l’ex moglie di Rocco Papaleo. Scenografa dal grandissimo talento, Sonia Peng ha 59 anni nel 2025. Classe 1965 è conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue collaborazioni con artisti di grande successo ed è una figura importante nella vita del marito Rocco Papaleo, dato che è lei che si occupa della scenografia di tutti i suoi film. Ad esempio, ha curato di suo pugno il film “Basilicata Coast to Coast”, film dell’attore e luogo in cui è avvenuto il primo incontro fra i due.

FOLLEMENTE/ Tra cast ed esperienze universali, Genovese crea un altro film di successo

Sue anche le scenografie di “Bella da Morire“, serie Netflix, e ancora di Baby e di Fortapasc. In più ha collaborato per produzioni importanti come quella de L’Ultimo Padrino e del film Paolo Borsellino. Sonia Peng ha anche ricevuto un premio al Locarno Film Festival nel 2021 per essere una donna di talento che è stata capace di costruire una carriera piena di successi. Come abbiamo accennato, oggi Rocco Papaleo e l’ex moglie Sonia Peng vivono un rapporto di reciproco rispetto, legati da un sentimento che si è trasformato ma rimane sempre presente.