Sonia Peng e Nicola, ex moglie e figlio Rocco Papaleo/ “Scenografa dei miei film”

Rocco Papaleo è molto riservato e non parla molto della sua vita privata. Sappiamo che è stato sposato con Sonia Peng: “Lei era una scenografa svizzero-italiana di 34 anni. Un bell’incontro da cui è nato un figlio e, subito dopo, un matrimonio. Ma altrettanto civilmente, qualche anno dopo, ci siamo separati”, ha raccontato l’attore lucano a Vanity Fair qualche anno fa, riconducendo le cause della fine del matrimonio al venir meno del brivido e della spinta emotiva. Da qualche anno Rocco Papaleo si è trasferito a Torino, ma quando viveva a Roma abitava nello stesso palazzo dell’ex compagna, Sonia Peng: “Al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”, aveva rivelato nel 2014.

Sonia Peng: scenografa dell’ex marito

Dopo la fine del matrimonio, Sonia Peng e l’ex marito sono rimasti in ottimi rapporti. “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”, ha raccontato Rocco Papaleo a Vanity Fair. Sonia Peng, infatti, ha realizzato le scenografie di “Basilicata Coast to Coast” e “Onda su onda”. La Peng ha curato anche la scenografia di tutti film diretti da Massimiliano Bruno. Rocco Papaleo è molto legato al figlio Nicola, oggi più che ventenne: “Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi”, ha confessato a Vanity Fair.

