Sonia Peronaci/ La Food Blogger: “Per Pasqua una crostata…” (Da noi a ruota libera)

Sonia Peronaci protagonista della puntata Da Noi a Ruota Libera. Ospite di Francesca Fialdini, la famosa food blogger è pronta a raccontarsi in una intervista che si preannuncia molto saporita. Con l’ormai nota influencer si parlerà di ricette, dolci e menù di Pasqua. Molti fan attendono con ansia consigli e ricette utili per trascorrere queste particolari festività senza rinunciare al gusto. Già nei giorni scorsi Sonia Peronaci si è lasciata andare a qualche suggerimento, dando spunti ai lettori di fanpage con un’interessante ricetta per preparare la crostata ai frutti di bosco. Non è proprio il classico dolce pasquale, ma un’ottima alternativa per chi vuole osare con dolci insoliti per la tradizione. In molti hanno chiesto idee e spunti alla food blogger Sonia Peronaci, che oggi dalla Fialdini racconterà la sua Pasqua fornendo ulteriori consigli.

Sonia Peronaci, la food blogger ospite della Fialdini: “Da sempre innamorata della cucina”

“Sono innamorata della cucina da sempre”. Comincia così il testo della sezione ‘chi sono’ del blog di Sonia Peronaci. Una vera e propria appassionata prima ancora che food blogger. Oggi, domenica 12 aprile, ospite per Pasqua nella trasmissione Da Noi…a ruota libera, la Peronaci racconta alcuni aneddoti legati alla sua attività di Food Blogger. Un’attività che l’ha fatta diventare u punto di riferimento nel suo campo, grazie anche ad impegno, dedizione e passione. Come si legge nella bio postata sul suo blog, si tratta di elementi imprescindibili per avere successo nel proprio campo: “Mi piace studiare e poi inventare, sperimentare e perfezionare, rifinire e, quando ci vuole, riprovare fino a essere completamente soddisfatta del risultato. Ho avuto due maestri: uno del profondo Nord, la mia energica nonna austriaca, e uno del profondo Sud, il mio talentuoso padre calabrese. Entrambi mi hanno insegnato il rispetto per gli ingredienti semplici e di qualità”, racconta sul suo blog Sonia Peronaci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA