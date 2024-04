Sonia Zanzi, chi è la finalista di The Voice Senior 2024/ “La morte del mio compagno mi ha cambiato la vita”

Sonia Zanzi torna sul palco di The Voice Senior per la finalissima e si esibisce sulle note di The Best di Tina Turner. Prima, però, un video ce la introduce. La cantante è sulla spiaggia insieme a suo figlio e insieme ripensano ai momenti più belli di questa avventura televisiva. Sonia dice: “Tutto quello che è successo dalla morte del padre di mio figlio mi ha cambiato la vita. Ho capito che bisogna vivere attimo per attimo, momento per momento.”

THE VOICE SENIOR 2024, FINALE/ Diretta e vincitore: Sonia Zanzi potentissima con Tina Turner!

“Che energia! Brava, brava, brava!” commenta entusiasta il suo coach Clementino. “Hai una voce fantastica, sei stata bravissima!” aggiunge poi. Riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria di questa edizione di The Voice Senior? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sonia Zanzi è una finalista di The Voice Senior 2024

Sonia Zanzi, in arte Sonia Davis, è tra i finalisti di The Voice Senior 2024. La cantante di Ravenna che attualmente lavora in un fast food, è stata una delle icone della musica dance anni 80 e 90 grazie al successo raggiunto con la cover della hit “Bette Davis Eyes” di Kim Carnes, ed ha fin dalla prima puntata del talent conquistato i giudici e il pubblico con la sua voce profonda e carismatica. L’interpretazione del brano alle Blind Auditions ha infatti fatto girare subito i coach, in particolare cogliendo l’attenzione di Gigi D’Alessio che primo su tutti ha commentato: “Abbiamo già la vincitrice“. Sonia Zanzi ha però alla fine scelto di entrare nella squadra di Clementino perchè come ha dichiarato sul palco: “Ognuno di voi è speciale, ma i ragazzi che lavorano con me hanno fatto solo un nome: Clementino“.

L’artista ha poi emozionato gli spettatori raccontando del suo particolare rapporto con il figlio, avuto dopo il rifiuto di un importante contratto di collaborazione che le era stato offerto dai Simply Red, e che ha cresciuto da sola dopo la scomparsa del marito avvenuta prematuramente, dicendo come lui sia il principale motivo di incoraggiamento nel continuare a seguire il suo sogno musicale.

Sonia Zanzi, finalista The Voice Senior 2024, Clementino: “Suo figlio è la luce che ha dentro”

Sonia Zanzi, già icona della dance anni 80 e 90, prova a riconquistare il successo alla finale di The Voice Senior 2024. Un traguardo raggiunto anche grazie al passaggio di turno dalla semifinale con il brano scelto per lei dal coach Clementino che le ha assegnato “It’s a man’s man’s man’s world” di James Brown. Una scelta coraggiosa che la cantante ha commentato emozionandosi spiegando: “Una canzone del genere cantata da una donna è ancora più significativa perchè, un uomo senza una donna accanto è nulla“. E ha poi aggiunto: “Questa canzone rappresenta il mio bambino, mio figlio che ho cresciuto da sola“.

Lo stesso Clementino ha sottolineato come la relazione di Sonia con suo figlio è come “Una luce che le è rimasta dentro“. La decisione di si è rivelata poi vincente, visto che ha garantito alla concorrente di ottenere un posto per la finale del 5 aprile. In vista del traguardo anche i suoi fan si sono scatenati sui social commentando con messaggi di incoraggiamento e sostenendo la sua vittoria.











