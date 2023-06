Sonniferi a bimbi migranti e botte agli adulti/ Sgominata banda di trafficanti Italia-Slovenia

Un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stata sgominata nelle scorse ore dalle forze dell’ordine: picchiavano i migranti che non volevano camminare e davano dei sonniferi ai banchini affinchè gli stessi non piangessero e quindi non destassero l’attenzione. A darne notizie è il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, che narra di un’indagine condotta dalla Dda di Trieste e dalla Polizia di Trieste inerenti alcuni “passeur” che partivano proprio dal noto capoluogo del Friuli Venezia Giulia alla volta di Pomjan, paese della vicina Slovenia.

Una volta arrivati in terra straniera, le auto su cui avevano viaggiato rientravano in Italia, mentre i migranti venivano recuperati al confine fra la Slovenia e la Crozia, così come spiegato ieri in occasione di un incontro avvenuto in Procura a Trieste a cui ha preso parte anche la polizia slovena. I poveretti venivano fatti convergere in quel punto da un referente che nel contempo aveva organizzato la precedente parte del viaggio lungo la rotta balcanica. Durante il loro cammino per arrivare nel punto di ritrovo, i migranti assumevano bevande energetiche in grandi quantità, con l’obiettivo di ingannare la stanchezza, e una volta giunti a Pomjan salivano a bordo di alcune auto per poi raggiungere la periferia di Trieste dopo di che i trafficanti salivano su altri mezzi.

TRATTA DI MIGRANTI ITALIA-SLOVENIA: PER OGNI POVERETTO 250 EURO DI GUADAGNO

Ogni passeur guadagnava 200-250 euro per ogni migrante, di conseguenza stiamo parlando di un giro di denaro molto importante. Le indagini sono scattate a inizio 2022 e nel giro di un anno e mezzo circa sono stati documentati ben 32 episodi che hanno coinvolto centinaia di migranti.

L’inchiesta si è chiusa ieri dopo che una vasta operazione di polizia ha dato esecuzione a 13 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone tutte originarie dell’Albania e del Kosovo, che vivevano per la maggior parte a Trieste. In totale le persone indagate sono una 30ina, alcune già arrestate in Slovenia.

