Sonny Chiba morto per Covid/ L’attore di Kill Bill e il video della “spada speciale”

È morto Sonny Chiba. Nel video l’attore giapponese di Kill Bill, il famosissimo film di Quentin Tarantino, dove aveva interpretato Hattori Hanzo, il forgiatore di spade giapponesi nel capitolo “L’uomo di Okinawa”. Chiba era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 8 agosto per una polmonite aggravata causata dal Covid ed è morto a 82 anni nella notte tra il 18 e il 19 agosto. “Il più grande attore che abbia mai lavorato nei film di arti marziali”, lo definiva Quentin Tarantino.

Nato Sadaho Maeda a Fukuoka, nella regione del Kyushu, aprì una scuola di potenziali attori di film di arti marziali negli stessi anni in cui la stella di Bruce Lee raggiunse Hollywood. Tra i suoi film: Bullet train (1975), Karate warriors (1976), Doberman cop (1977), e Yakuza Deka: the assassin (1977), The storm riders (1998). Nel 2003 Tarantino lo chiamò per il ruolo di Hattori Hanzo, mentre nel 2006 ha interpretato il personaggio Kamata in Fast and Furious: Tokyo Drift.

Morto Sonny Chiba, la carriera dell’attore di Kill Bill

Nel video il monologo contenuto in “Kill Bill Vol.1” di Sonny Chiba morto ieri per Covid. Qui lasequenza della consegna della spada a Beatrix Kiddo con queste parole: “Ho fatto ciò che 28 anni fa, davanti a Dio, avevo giurato di non fare più. Ho creato “qualcosa che uccide le persone”. E in questo ho avuto successo. L’ho fatto perché, filosoficamente, sono favorevole al tuo scopo. Senza presunzione, questa è la mia spada migliore. Se nel tuo viaggio dovessi incontrare Dio, lo trapasserai. Bionda guerriera, vai”.

Da studente universitario iniziò a studiare arti marziali con il rinomato gran maestro di karate mondiale Masutatsu Ōyama. Nei primi anni ’70, iniziò la sua carriera come attore con il nome di Shinichi Chiba. Dagli anni ’70 prestò il suo volto prevalentemente per thriller e noir, adottando il nome con cui è conosciuto oggi, Sonny Chiba.





