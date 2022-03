Sonny Colbrelli malore a Giro di Catalogna/ Praticato massaggio cardiaco: è cosciente

Sonny Colbrelli ha accusato un malore alla prima tappa del Giro di Catalogna: dopo la volata che gli ha permesso di arrivare al traguardo di Sant Felie de Guixols come secondo, alle spalle del vincitore Michael Matthews, si è accasciato al suolo. L’atleta è stato prontamente soccorso. I medici gli hanno praticato un massaggio cardiaco prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale di Girona, una volta tornato cosciente. Sono stati attimi di grande preoccupazione nel mondo dello sport, ma sembrerebbe che il peggio adesso sia passato.

Diretta/ Milano Sanremo 2022: Matej Mohoric ha vinto, capolavoro in discesa!

Una comunicazione ufficiale in merito alle condizioni cliniche dell’italiano, che lo scorso ottobre è stato vincitore della Parigi-Roubaix, dovrebbe comunque arrivare a breve. A inizio 2022 l’atleta ha avuto una bronchite che lo ha costretto al ritiro lo scorso 6 marzo in occasione della prima tappa della Parigi-Nizza e al forfait per la Milano-Sanremo di sabato scorso. Quest’oggi era tornato in sella per il Giro di Catalogna, ma – al di là del piazzamento – non è andata nel migliore dei modi.

DIRETTA/ Milano Torino 2022: Mark Cavendish vince in volata su Bouhanni e Kristoff!

Sonny Colbrelli, malore a Giro di Catalogna: come sta il ciclista azzurro

In molti si stanno domandando in queste ore come sta Sonny Colbrelli, che ha accusato un malore al termine della prima tappa del Giro di Catalogna. Il bollettino medico non è stato ancora reso noto, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’atleta avrebbe avuto un collasso. Dalla Bahrain Victorious, la squadra di ciclismo su strada di cui l’italiano fa parte, informano comunque che dopo essere stato trasportato in ospedale quest’ultimo si è ripreso. Le sue condizioni di salute sarebbero dunque in miglioramento.

Diretta Tirreno Adriatico 2022/ Phil Bauhaus ha vinto! Pogacar domina la classifica

Il medico del team, ad ogni modo, al più presto comunicherà con i medici dell’ospedale di Genova, dove l’azzurro è stato ricoverato a seguito del malore avuto dall’atleta al traguardo di Sant Felie de Guixols, per comprendere l’entità del problema e programmare le prossime attività. È plausibile che il trentunenne dovrà ritirarsi dalla competizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA