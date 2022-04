Sonny Colbrelli operato: impiantato defibrillatore/ Carriera finita per il ciclista

Potrebbe essere finita la carriera di Sonny Colbrelli, operato ieri in seguito all’arresto cardiaco del 21 marzo. Il campione europeo in carica, che ha trionfato nell’ultima Parigi-Roubaix, rischia di dover smettere di essere un ciclista professionista. Al 31enne bresciano è stato impiantato un defibrillatore, quindi ora ha un salvavita sottocutaneo. Dopo aver tagliato il traguardo nella prima tappa del Giro di Catalogna, dove è stato rianimato solo con massaggio cardiaco e defibrillatore, è stato ricoverato a Girona, poi è stato trasferito nella clinica di cardiologia dell’ospedale di Padova, dove il professor Domenico Corrado lo ha operato.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le conclusioni dei medici non sono state positive. Il direttore dell’Unità di Cardiomiopatia genetica e cardiologia sportiva ha spiegato che Sonny Colbrelli è stato sottoposto ad una “ampia valutazione clinica, genetica e di imaging per identificare la causa dell’aritmia che ha portato all’arresto cardiaco e la terapia più appropriata”.

COME STA SONNY COLBRELLI DOPO INTERVENTO

Quindi, l’équipe medica ha proposto a Sonny Colbrelli l’operazione per l’impianto di un dispositivo salvavita, decisione che è stata condivisa dal ciclista, a cui quindi è stato impianto un defibrillatore sottocutaneo rimovibile. Questo dispositivo funziona per correggere il ritmo cardiaco “se necessario in casi estremi”. Ora il ritorno all’attività agonistica è altamente improbabile. Come evidenziato dal Corriere, è praticamente impossibile per i rischi connessi e perché è quasi impossibile ottenere l’idoneità medica legale.

Sonny Colbrelli è stato dimesso dall’ospedale e, in base a quanto comunicato dalla sua squadra la Bahrain Victorious, dovrà proseguire la riabilitazione a casa, dove vedrà garantita la sua privacy e quella della sua famiglia, oltre che un’indispensabile serenità. Sui social non compare alcun post dal giorno prima del malore, ma nelle storie Instagram vengono riportate le notizie del suo intervento e il comunicato del suo team riguardo il suo ritorno a casa dopo l’operazione.

