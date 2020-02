Sonny Di Meo attacca Sara Amira/ Uomini e Donne: “sbavi davanti ad un fisico…”

Sonny Di Meo e Sara Amira non riescono a trovare un punto d’incontro. Dopo la discussione della settimana scorsa, Sonny punta il dito contro la tronista di Uomini e Donne che, pur provando un interesse nei suoi confronti, non riesce a fidarsi di lui. Sara, infatti, non vede sincerità nei comportamenti dei suoi corteggiatori che in esterna dimostrano interesse e gelosia nei suoi confronti e in puntata restano impassibili di fronte alle sue esterne con gli altri corteggiatori. Delusa dalla mancata reazione di Sonny, Sara non l’ha portato in esterna scatenando la dura reazione del corteggiatore che, durante la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, ha pesantemente attaccato Sara, rea di aver mostrato subito un forte interesse nei confronti di Giovanni, il nuovo corteggiatore arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere lei.

SONNY DI MEO ATTACCA SARA AMIRA A UOMINI E DONNE: “TI SCIOGLI CON CHIUNQUE”

Sonny Di Meo non si fida dell’interesse di Sara Amira che, a detta del corteggiatore di Uomini e Donne, si scioglierebbe con qualuque ragazzo alla prima esterna per poi cambiare atteggiamento nelle esterne successive. “Io ho notato che lei si scioglie davanti a chiunque, qualumque ragazzo porta in esterna si scioglie. La prima esterna con qualuque ragazzo si scioglie e, passatemi il termine, sbava davanti ad un fisico che si spoglia”, afferma Sonny. “Ma non è vero. E’ importante l’aspetto fisico, ma non solo quello”, replica Sara. “Io sto qua per trovare un fidanzato e devo scegliere una persona che mi piace. Se una persona cerca il contatto fisico, io ricambio. Una puntata sta zitto in silenzio che sembra il decoro dello studio e in un’altra si anima“, sbotta Sara che non crede affatto alla reazione di Sonny.

© RIPRODUZIONE RISERVATA