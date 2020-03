SONNY DI MEO LASCIA UOMINI E DONNE/ Lite con Sara e Giovanna: “Ci avevo creduto ma..”

Confronti infuocati per Sonny Di Meo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Prima una lite con Sara, poi con Giovanna Abate. Quando quest’ultima infatti scopre che il corteggiatore, prima di uscire con lei, ha visto Sara per un confronto, tacendole poi tutto, si infuria. Giovanna ritiene che le parole di Sonny manifestassero un interesse maggiore per Sara e la volontà di dimostrarle che è a lei che tiene maggiormente. In studio poi la tronistra trae le sue considerazioni: “Se nella prima esterna l’avevo trovato distaccato, nella seconda invece l’ho visto più vicino. Ci avevo creduto, però ora che so che ha avuto anche il confronto con Sara… è normale che dopo è carino con me!” Lui viene però accusato con durezza sia da Giovanna che da Sara e finisce per prendere una drastica decisione: lascia la sua poltrona, saluta entrambe e va via. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sonny Di Meo, nuove liti in studio

Scoppiettante puntata del trono Classico quella di Uomini e Donne in onda oggi. Le due troniste, Giovanna e Sara, tornano ad avere dei battibecchi a causa di un protagonista in particolare: il corteggiatore Sonny Di Meo. Nella scorsa puntata il ragazzo ha infatti deciso di accettare l’invito di Giovanna ad uscire in esterna, nonostante avesse manifestato sin dall’inizio l’interesse per Sara. Oggi però Maria De Filippi mostra che, dopo la scorsa puntata, lui ha voluto avere un confronto proprio con Sara. In questa chiacchierata Sonny però fa quasi intendere di essere uscito con Giovanna solo per farla ingelosire e ottenere da lei una reazione, cosa comunque arrivata. La visione di questo filmato, come svela il Vicolo delle News, fa però infuriare Giovanna.

Sonny, lite con Giovanna Abate poi lascia Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, prende il via un’accesa lite che vede protagonisti proprio Sonny e Giovanna Abate. La tronista non manda già le dichiarazioni del corteggiatore ed è convinta che la stia usando per avere il suo tornaconto e non, dunque, per un reale interesse nei suoi riguardi. Volano insulti e anche parolacce, poi Maria De Filippi manda in onda l’esterna dei due che è andata bene, anche se Giovanna l’ha chiamato in un paio di occasioni “Sammy” e non “Sonny”. I due continuano a confrontarsi, a Maria De Filippi lui dice di voler ballare con Giovanna ma la tronista non gli crede e, anzi, continua ad accusarlo e criticarlo. Esausto, il corteggiatore prende allora la drastica decisione di autoeliminarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA