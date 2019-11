Sonny Di Meo/ Uomini e Donne: esterna romantica, ma Giulia lo elimina

Arrivato a Uomini e Donne in corsa, quando Giulia Quattrociocche aveva già creato rapporti importanti sia con Daniele Schiavon che con Alessandro Basciano, Sonny Di Meo sembrava avere tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore della tronista e creare problemi ai rivali. Tuttavia, il feeling nato durante la prima conoscenza ha immediatamente lasciato spazio alle incomprensioni. Nella scorsa puntata, infatti, tra Sonny e Giulia sono volati stracci. Il corteggiatore, infatti, ha accusato la tronista di mettere continuamente tutti sotto esame e di non mostrarsi esattamente per quella che è. Nonostante tutto, Sonny ha dimostrato di voler davvero conoscere Giulia che, tuttavia, essendo molto avanti nella conoscenza con Daniele e Alessandro, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne arriverà ad una decisione estrema.

SONNY DI MEO ELIMINATO DA UOMINI E DONNE DOPO UN’ESTERNA ROMANTICA

L’esterna di Sonny e Giulia che sarà trasmessa nella puntata odierna del trono classico sarà particolarmente romantica anche se non lascerà molto alla tronista. Dopo aver ricevuto un mazzo di rose rosse dal corteggiatore, la tronista arriverà al Palazzo di Villa Borghese dove, ad attenderla, ci sarà proprio il corteggiatore. I due si concederanno un pranzo romantico e Giulia si sentirà una principessa. Nonostante l’atmosfera, però, i due litigheranno. Il corteggiatore, infatti, accuserà la Quattrociocche di essere troppo fredda e di non essere predisposta a conoscere nuove persone. Giulia si giustificherà affermando di essersi sentita costretta ad uscire con lui anche se, in realtà, non avrebbe voluto vedere nessuno. In studio, poi, consapevole di essere ormai troppo coinvolta con Daniele e Alessandro, Giulia eliminerà Sonny.

