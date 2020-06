Sonny Di Meo/ Uomini e Donne, messaggio per Sara Shaimi: “non mi accontento”

Pubblicità

Sonny Di Meo è la scelta di Sara Shaimi? Sono passati mesi dall’ultima volta in cui è stato trasmesso il trono di Sara che, oggi, è pronta a fare la sua scelta. Tra i candidati c’è proprio Sonny Di Meo che, durante il suo percorso da corteggiatore, ha avuto un rapporto di conoscenza con la tronista fatto di alti e bassi. Impulsivo e istintivo, nell’ultima puntata trasmessa a marzo, dopo una lite infuocata sia con Sara che con Giovanna Abate che ha scelto Sammy Hassan, aveva deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Il percorso tra Sonny e Sara, tuttavia, sarebbe continuato ed oggi potrebbe essere davvero lui la scelta della tronista che, a 27 anni, ha voglia di vivere una vera favola d’amore. Sonny, da parte sua, sarà pronto a dire sì?

Pubblicità

SONNY DI MEO E’ LA SCELTA DI SARA SHAIMI? LE PAROLE DEL CORTEGGIATORE DI UOMINI E DONNE

Chi sarà la scelta di Sara Shaimi? Molti fans di Uomini e Donne sono pronti a scommettere che la tronista sceglierà proprio Sonny Di Meo che, dopo essersi innamorato solo una volta, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi. A 24 anni si è innamorato di una donna più grande di lui a cui ha poi deciso di dire addio come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine di Uomini e Donne. “L’unico amore della mia vita l’ho concluso da innamorato per il bene del mio futuro, perché speravo e spero un giorno di poter avere una mia famiglia e lei non avrebbe mai potuto condividere con me questo progetto. Con il tempo ho imparato a superare i miei problemi di fiducia, ma non sono uno che si accontenta. Do tanto e voglio ricevere nella stessa misura. Ho capito a mie spese che è difficile, ma la voglia è talmente grande che non mi arrendo“. Sara, dunque, sarà la persona giusta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA