Questa sera, venerdì 11 aprile, va in onda su Raidue il film Air – Storia del Grande Salto. Tra i protagonisti c’è il manager Sonny Vaccaro, personaggio reale oggi ottantacinquenne, che ha rivoluzionato il marketing nel mondo dello sport. Sonny cominciò fin da giovanissimo a stringere contatti con tutti gli allenatori più importanti della pallacanestro, oltre ad altre celebrità. Così, sul finire degli anni settanta, si decise a contattare la Nike per proporre un modello di scarpe innovativo.

Mission: Impossible III, Italia 1/ Trama e cast del terzo capitolo girato a Roma, in onda oggi 11 aprile 2025

La sua idea fu accantonata rapidamente dai dirigenti Nike, ma Sonny Vaccaro venne comunque assunto con la paga di circa cinquecento dollari mensili, oltre ad un budget di trentamila dollari per coinvolgere alcuni allenatori in una partnership con Nike. Fu tutto semplice per il manager, che ottenne così ulteriore visibilità e autorevolezza per contrattare con la famiglia di Michael Jordan per la creazione delle scarpe a lui dedicate.

Phil Knight, chi è il fondatore di Nike e come è diventato ricco/ "Mi alzai prima degli altri e poi..."

Sonny Vaccaro, chi è? La mossa geniale nell’operazione Nike-Michael Jordan: “Date tutto a lui”

La trattativa fu molto complessa, perché Jordan era fan dell’Adidas, principale competitor di Nike. Certo che diventasse una grande stella della pallacanestro, Sonny Vaccaro scommise tutto su quel campione. Dalle sue energie al suo tempo, fino al suo stipendio. “La mia posizione era: tutti i soldi che abbiamo diamoli a lui. Se ero pronto a scommettere lo stipendio? Sì”, spiegò il manager in una intervista.

Per questo motivo riuscì a convincere l’azienda a dirottare l’intero budget marketing su Michael Jordan, tralasciando altri giovani di belle speranze che avrebbero dato lustro al progetto Nike. Ma alla fine tutto andò meglio del previsto, perché l’accordo con Michael Jordan ha reso Sonny Vaccaro uomo simbolo di Nike, per la gioia di tutte le parti coinvolte ed un accordo che ha fruttato milioni e milioni di dollari.

Deloris e James Jordan, chi sono la mamma e il papà di Michael Jordan/ Il ruolo chiave dei genitori