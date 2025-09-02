Poco prima dell'inizio della nuova edizione di Affari Tuoi, è stato svelato un retroscena sul programma, condotto anche quest'anno da De Martino.

Lo scorso 28 giugno 2025 è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi prima dello stop estivo. Il programma di Stefano De Martino torna invece, sempre su Rai 1, il 2 settembre. La stagione precedente ha avuto un successo straordinario, soprattutto grazie alla conduzione dello showman napoletano, che in poco tempo è diventato un vero punto di riferimento per il panorama televisivo italiano e per il palinsesto Rai. La trasmissione si è interrotta per due mesi, per poi tornare sulla rete pubblica.

Cosa si è saputo sui pacchisti di Affari Tuoi

I telespettatori del “programma dei pacchi” sono sempre stati molto affascinati soprattutto da coloro che aprono e chiudono i pacchi, denominati “pacchisti“. In molti si domandano cosa facciano tra una registrazione e l’altra, ma la loro esperienza inizia anche prima della registrazione. Viene infatti messo in atto un processo di selezione che prevede candidature, provini regionali e un’attenta valutazione della loro personalità e idoneità alla trasmissione. Dopo che essi vengono selezionati, si spostano a Roma e sono ospitati in vari alberghi con tutte le spese di soggiorno e trasporto a carico della produzione. Alcuni di loro possono attendere anche settimane – o mesi – prima di poter partecipare al giorno.

A prendersi cura di loro è proprio la produzione di Affari Tuoi, che gli dà la possibilità di avere un soggiorno confortevole nella Capitale. In più, è importante anche conoscere il meccanismo dei pacchi, che vengono preparati, numerati e sigillati da un notaio prima di ogni puntata. A quel punto, il professionista garantisce la loro integrità fino a quando questi si aprono in diretta durante l’episodio. Un processo che contribuisce a creare suspence e aspettative, elementi che contraddistinguono il tv show e che sono anche il segreto del suo successo.

I pacchisti vivono tra l’altro parecchio tempo nell’attesa del proprio turno, e intanto vivono a Roma senza dover pagare vitto e alloggio. In molti dicono infatti che partecipare ad Affari Tuoi significa coinvolgere i partecipanti a 360 gradi e far vivere loro un’esperienza indimenticabile dietro le quinte di uno dei programmi più amati della tv italiana e del palinsesto Rai.

Quanto guadagnano i pacchisti

Alcune indiscrezioni dicono che i partecipanti al programma riceverebbero un gettone di presenza, cioè una rimborso spese pari a 50 euro a puntata che viene erogato in gettoni d’oro. A questa cifra vanno detratte anche le dovute detrazioni. Sembrerebbe inoltre che la produzione si faccia carico di tutte le spese di vitto e alloggio, e che vada ad ospitare i pacchisti che arrivano da tutta Italia in vari hotel della Capitale a costo zero.