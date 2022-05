“Sono fidanzata con un aereo, è molto sexy”/ Sarah Rodo e la “oggettofilia”: cosa è

Sarah Rodo, ventitreenne tedesca, ha raccontato al Mirror di avere un orientamento sessuale noto come “oggettofilia”. Con questo termine, che non è certamente nuovo, si intende il provare un sentimento, con annesso desiderio sessuale, pari a quello che si potrebbe provare per gli esseri umani, nei confronti di oggetti inanimati. È proprio il caso della diretta interessata, che ha rivelato di avere una relazione con un modellino di aereo e ne pubblica costantemente le testimonianze sui suoi social network.

Incursione Cina su Taiwan: 30 caccia nello spazio aereo/ Risposta a dialogo con Usa?

“Sono fidanzata con un aereo. Amo tutto di lui ma in particolare il suo viso, le ali e il motore: sono così sexy. È stato amore a prima vista. Voglio solo stare con lui tutto il tempo, mi rende la persona più felice del mondo. Mi piacerebbe sposarlo più di ogni altra cosa, ma in Germania è proibito”, ha spiegato la ragazza.

Ucraina, da alleati "caccia da montare"/ Arrivano come "pezzi di ricambio": il motivo

“Sono fidanzata con un aereo, è molto sexy”. La storia della tedesca Sarah Rodo

La “oggettofilia” della tedesca Sarah Rodo, che ha rivelato di essere fidanzata con un aereo e di ritenerlo anche molto sexy, non è recente. La ventitreenne ha confessato di avere questo orientamento sessuale da quando era una adolescente. “Me ne sono accorta quando avevo 14 anni Prima dell’aereo c’era il treno ICE 3. Ho anche avuto due relazioni con uomini perché non ero sicura di quale fosse la mia vera sessualità. Presto mi sono resa conto di non provare sensazioni romantiche per le persone”, queste le dichiarazioni rilasciate al Mirror.

CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO/ Orban: “no accordo Ue su embargo petrolio Russia”

La ragazza, da parte sua, non si cura di quello che le altre persone pensano di lei. “Non tutti capiscono”, ha raccontato. Sui social network, tra i commenti alle sue foto con l’aereo, ci sono infatti diverse critiche. “Tuttavia, i miei amici hanno accolto molto bene il mio coming out e mi hanno incoraggiato”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA