Sono Gassman! Vittorio, Re della Commedia/ Il documentario su Rai 3

Sono Gassman! Vittorio, Re della Commedia, in onda su Rai 3 e diretto da Corallo

Sono Gassman! Vittorio, Re della Commedia va in onda oggi, sabato 3 settembre, su Rai 3 a partire dalle ore 15.00. Si tratta di un documentario del 2018 sulla vita del Mattatore diretto da Fabrizio Corallo, con la straordinaria partecipazione di Alessandro Gassmann, figlio del grande Vittorio. Tra i protagonisti del documentario Sono Gassman! Vittorio, Re della Commedia ci sono i più grandi attori della storia del cinema italiano. Questo documentario girato per celebrare uno dei più grandi artisti del nostro Paese, è stato presentato nel 2018 alla Festa del Cinema di Roma.

THE GENERAL/ Rete 4, intrigante rivisitazione del noto libro omonimo

I protagonisti di questa pellicola non hanno bisogno di presentazioni: Alessandro Gassman è il figlio di Vittorio, con il quale cura la regia del suo film d’esordio nel 1982, Di Padre in Figlio, conosciuto anche per i ruoli televisivi, come quello dell’ispettore Lojacono ne I Bastardi di Pizzofalcone o del prof. Dante Balestra ne Un Professore; Gigi Proietti (1940-2020) attore e maestro, porta in scena A Me Gli Occhi, Please nel 1976, prendendo parte a tantissimi altri spettacoli, dalla tv al cinema, dal mondo della musica al doppiaggio; tra i suoi ruoli per la TV ricordiamo quelli dell’Avvocato Porta e del Maresciallo Rocca, mentre al cinema è famoso nel ruolo del giocatore Bruno Mandrake in Febbre da Cavallo (1976) accanto a Enrico Montesano. Carlo Verdone, attore e regista, è uno dei più amati interpreti della risata all’italiana, con film come Bianco Rosso e Verdone del 1981 o Viaggi di Nozze del 1995; nella sua ultima opera, Vita da Carlo, l’attore e regista romano si racconta in 10 episodi.

HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI/ Film Canale 5: Toni Servillo valore aggiunto

Sono Gassman! Vittorio, Re della Commedia, la trama del film

Tema centrale di Sono Gassman! Vittorio, Re della Commedia di Corallo è la narrazione a più voci della biografia di Vittorio Gassman, attraverso i racconti dei figli Alessandro, Paola, Vittoria e Jacopo, ma anche grazie ai ricordi di altri grandi dello spettacolo italiano, da Gigi Proietti a Carlo Verdone.

A 18 anni dalla morte, tanti grandi artisti ricordano il re della commedia all’italiana, dagli esordi al successo, dal teatro ai film drammatici e comici. Ma nel documentario non si parla solo di cinema, infatti di Vittorio si ricordano anche gli amori: le donne, i figli, gli amici e i colleghi. Oltre ai racconti di tanti personaggi famosi, si assiste a tantissime scene tratte dai film più famosi della storia del nostro paese, sketch divertenti e immagini che sono entrate nella storia, come quelle tratte da Il Sorpasso.

WHITEOUT INCUBO BIANCO/ Italia 1, film fortemente influenzato dal fumettista G. Rucka

© RIPRODUZIONE RISERVATA