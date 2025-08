Questi sono i Paesi più felici al mondo, dove si piazza l'Italia? Classifica aggiornata.

Non ci sono buone notizie per l’Italia: cosa rivela la classifica che determina i Paesi più felici al mondo.

Come si vive in Italia? E nel resto d’Europa e del mondo? Sono sempre di più gli italiani che decidono di provare a ricominciare all’estero: tante mete europee, dove ci sono migliori prospettive di carriera, ma anche mete più lontane, dove davvero una svolta.

E, dunque, per rispondere – in qualche modo – alla domanda: come si vive in Italia rispetto agli altri Paesi? E, soprattutto, come stabilirlo? Potremmo iniziare dal World Happness Report 2025, ovvero il rapporto che stila la classifica dei Paesi “più felici” del mondo, e per felici si intende l’attenzione sull’impatto della cura e della condivisione sulla felicità delle persone. Spoiler: non ci sono buone notizie per l’Italia.

I Paesi più felici del mondo: la classifica aggiornata

Secondo il World Happiness Report 2025, per l’ottavo anno consecutivo, il Paese più felice del mondo è la Finlandia, grazie alle efficienti politiche sociali e per l’alta qualità della vita che si impegna a non lasciare indietro nessun cittadino. E vedere i Paesi Scandinavi svettare nella classifica non è certo una sorpresa, diciamolo: da anni il loro Welfare State è uno dei punti più alti della qualità dei servizi offerti da uno Stato.

Negli ultimi anni si è parlato addirittura di “ricetta della felicità” dei Paesi nordici, grazie a diversi fattori (anche non presi in considerazione strettamente dal report) ma che hanno contribuito a percepire i Paesi Scandinavi come i più felici del mondo. In primo luogo il costante contatto con una natura incontaminata che, raramente, ha conosciuto le colate di cemento tipiche degli altri Paesi europei, per arrivare poi ai servizi pubblici di alta qualità, dall’istruzione alla sanità fino ai trasporti, che permettono cure efficienti e vita meno stressante. Infine – e qui noi italiani potremmo peccare di gelosia – l’incredibile equilibrio raggiunto dai cittadini tra vita lavorativa e vita privata.

Ma, nella lista che tiene conto di oltre 160 Paesi, ci sono diverse sorprese. Come detto i primi 4 posti sono dei Paesi nordici: 1° Finlandia, 2° Danimarca, 3° Islanda e 4° Svezia, poi arrivano i Paesi Bassi al 5°, mentre al 6° posto si piazza il Costa Rica (un paradiso naturale che ha saputo cogliere il meglio – che esiste – nel gettito generato dal turismo) e 7° in classifica la Norvegia. Poi l’8° posto per Israele, 9° il Lussemburgo e 10° la prima sorpresa, ovvero il Messico, che sta vivendo un periodo di grandi rinnovamenti e di crescente e allargata prosperità.

Nella classifica crescono la Lituania (anche qui una crescita importante con il turismo), la Slovenia e la Repubblica Ceca. Nel 2025 crollano gli Stati Uniti, al 24° posto, mentre appena un gradino superiore si piazza il Regno Unito. E l’Italia? Stando ai parametri usati il nostro Paese si piazza al 40° posto tra i Paesi più felici del mondo.