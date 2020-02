“Sono il fidanzato di Diletta Leotta”/ E fa irruzione in hotel: notte folle a Sanremo

«Sono il fidanzato di Diletta Leotta». Con questa spiegazione un uomo nella notte ha provato ad entrare nell’hotel dove dormiva la showgirl, che stasera sarà al fianco di Amadeus all’Ariston per la prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Quella trascorsa all’Hotel Royal di Sanremo è stata una nottata particolarmente inquieta. Lì alloggiano molti degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per partecipare alla kermesse musicale. Per questo è diventato un luogo di “pellegrinaggio” per i curiosi e gli appassionati. C’è chi spera di incontrare un cantante o un vip per scattare un selfie e chi invece si spaccia per il fidanzato di Diletta Leotta. Il protagonista di questa storia assurda, riportata da Leggo, è un uomo romano di 52 anni, S. M., che poco dopo l’una e mezza si è presentato alla reception chiedendo appunto di salire. La sua relazione era però immaginaria… E infatti non è finita bene per lui.

“SONO IL FIDANZATO DI DILETTA LEOTTA” E FA IRRUZIONE IN HOTEL

Era passata da poco l’una e mezza quando il 52enne romano si è presentato alla reception dell’Hotel Royal di Sanremo, dove appunto alloggia anche Diletta Leotta. «Sono il fidanzato di Diletta Leotta», ha detto al concierge. E quindi ha chiesto di essere accompagnato dalla showgirl che sarà al fianco di Amadeus e Rula Jebreal durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020, che comincia oggi. L’uomo, secondo quanto ricostruito da Leggo, è apparso in evidente stato di agitazione. Inoltre, ha anche sostenuto di essere stato convocato per condurre la seconda serata della kermesse. Ma la sua richiesta non è stata neppure presa in considerazione. Il personale dell’hotel ha provato invece a tranquillizzarlo e poi ha richiesto l’intervento della polizia. Il sedicente fidanzato di Diletta Leotta è stato poi accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute, in mattinata invece è stato condotto al commissariato.

