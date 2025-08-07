Una delle coppie più amate di Uomini e Donne sarebbe in crisi. La doccia fredda è arrivata proprio dalla diretta interessata.

Tra Giacomo Czerny e Martina Grado, i due ex protagonisti del talent show, è crisi. A darne conferma è stata proprio Martina, che nel programma faceva la corteggiatrice: la giovane donna si è confidata con l’esperto di gossip Amedeo Venza e ha svelato che la sua storia d’amore con Giacomo è entrata in una fase complicata. Un’indiscrezione che è circolata mediante una Instagram story pubblicata dallo stesso Venza, che ha riportato dettagliatamente quanto detto da Martina. Secondo le nuove indiscrezioni, se i due non dovessero risolvere le proprie difficoltà di coppia potrebbero decidere di separarsi per sempre.

Cosa è successo tra Martina e Giacomo

Amedeo Venza – esperto di gossip molto noto sui social – ha condiviso la notizia con tutti i suoi followers e ha anche specificato di aver parlato personalmente con Martina Grado, che ha conosciuto il suo Giacomo nello studio televisivo di Uomini e Donne. “A malincuore devo dire che i due ragazzi non stanno vivendo un bel momento” – ha ammesso lui – “Ma a differenza di altri non fanno teatrini sui social e cercano di risolvere le loro cose in privato. Semmai non dovessero recuperare l’armonia e la serenità che ogni coppia merita, saranno direttamente loro a dirlo pubblicamente! Ma io son fiducioso”.

Al momento non si sa esattamente cosa sia accaduto tra di loro e quali sarebbero stati i motivi della crisi. I fan non hanno però potuto fare a meno di commentare la notizia, nella speranza che tutto possa risolversi al meglio.

Chi sono Giacomo Czerny e Martina Grado: le tappe del loro amore

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2021 durante il percorso fatto a Uomini e Donne. Giacomo – videomaker di professione – era infatti il tronista del programma e alla fine scelse Martina, arrivata per corteggiarlo. Da quel momento non si sono più lasciati, iniziando una relazione ben distante dalle luci dei riflettori e preferendo vivere il proprio legame in modo del tutto riservato e senza esposizione sui social. Nonostante la notorietà ottenuta, entrambi hanno voluto sempre mantenere un profilo basso che ha permesso entrambi di restare lontani dai gossip e da determinate dinamiche.

Per questo motivo, molti fan sono rimasti sorpresi dalla notizia della crisi e sul web stanno circolando i primi commenti su di loro, che parlano di quanto possano essere in grado di ritrovare il loro equilibrio di coppia. Si attendono ulteriori aggiornamenti su di loro e sul loro futuro sentimentale.