Jannik Sinner non è più single. A rivelarlo è stato proprio il diretto interessato, che non si sbilancia mai sulla propria vita privata.

Jannik Sinner si sta preparando per l’esordio agli US Open, l’ultimo Slam di stagione che vede concorrere il n. 1 al mondo dopo gli ultimi problemi di salute riscontrati a Cincinnati. Dal punto di vista mentale, il tennista si è mostrato sereno e determinato, sbilanciandosi – anche se non troppo – sulla propria vita sentimentale. “Sì, sono innamorato ma della vita privata non ne parliamo“, ha dichiarato lui durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera.

E ancora: “Non mi piace dire di essere il numero 1, non fa parte di me. Mi definisco solo un giocatore forte, poi si deve migliorare sempre altrimenti gli altri ti raggiungono. Qui ci sono arrivato con tanto lavoro dietro, accettando i miei difetti e limiti, ci abbiamo lavorato sopra dentro e fuori il campo“. Il giovane sportivo ha inoltre dichiarato di essersi ultimamente appassionato ai Lego e di costruire ogni sera qualcosa perché è un’attività che lo rilassa molto. “E poi la musica” – ha infine concluso – “non ho un genere preferito ma mi aiuta a pensare ad altro“.

Chi è la presunta fidanzata di Sinner

Jannik Sinner è sempre stato molto riservato sulla sua vita personale, preferendo sin dall’inizio la tutela della propria privacy. Non si è infatti mai esposto troppo dinnanzi alle luci dei riflettori, e anche ora non si sa a chi sta dedicando il suo cuore. Il campione è sempre disponibile a parlare di sé durante le interviste ma, quando si tratta di sentimenti, fa un passo indietro e non concede ulteriori dichiarazioni. Di recente ha però confessato di essere innamorato, anche se non ha detto di chi. Stanno quindi circolando alcune indiscrezioni su chi possa essere la misteriosa ragazza.

Alcune voci lo vedono affianco di Laila Hasanovic, classe 2000 e originaria di Copenaghen. La sua presenza alla finale del Roland Garros ha infatti alimentato nuovi gossip. Lei è in realtà già famosa nel mondo dello sport, dato che in passato è stata legata sentimentalmente a Mick Schumacher. Al momento non si sa con certezza se la relazione tra Sinner e Laila sia realmente fondata, anche perché non c’è stata alcuna ufficialità – né smentita – da parte dei diretti interessati. Il tennista si sta però preparando per un nuovo capitolo della sua vita professionale e, per ora, mette da parte le informazioni sulla sua sfera personale. Una scelta ben pensata, quella dello sportivo, che in questi ultimi anni ha saputo scalare le classifiche mondiali.