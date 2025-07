Quali sono le spiagge italiane più amate dai turisti: la classifica sorprendente.

La classifica delle spiagge italiane più amate dai turisti: chi sono diverse sorprese.

Anche per quest’estate l’Italia sarà presa d’assalto dai turisti: sono previsti 66milioni di arrivi, per una stagione estiva che si prolungherà – secondo le nuove stime – sino a fine settembre. Complice le alte temperature, i soggiorni al mare subiranno un netto aumento in tutta la penisola.

Del resto, dalle spiagge rocciose a quelle vulcaniche fino a quelle sabbiose, il nostro Paese è ricco di meraviglie dopo trascorrere un’estate indimenticabile. Stando ad un report pubblica dal portale di prenotazione per le case vacanza Holidu, in particolare, ci sono 10 spiagge che sono amatissime dai viaggiatori che decidono di visitare l’Italia.

Le spiagge più amate dai turisti: sorpresa nelle classifiche

Secondo la classifica stilata da Holidu, che prende in considerazione i voti delle recensioni dei turisti, il primo posto è della piccola Isola dei Conigli, che si trova dinanzi a Lampedusa, in Sicilia. Al secondo posto. Invece, Cala Mariolu a Baunei, in Sardegna, nella zona di Nuoro. Terzo gradino del podio sempre per la Sardegna con la spiaggia di Tueredda, nel Comune di Teulada. Al quarto posto ancora una spiaggia sarda, ovvero la suggestiva Is Arutas a Sinis, la famosissima mezzaluna formata da granelli di quarzo colorati. Sempre in Sardegna per il quinto posto per la spiaggia di Porto Giunco a Villasimius: una distesa di sabbia chiara e incontaminata. Sesto posto, invece, per la mezzaluna tra le perle di Chia, nel sud della Sardegna.

Al settimo posto la prima spiaggia calabra: si tratta della spiaggia dell’Arcomagno, perla della riviera dei Cedri tra ciottoli e scogliere a San Nicola Arcella. Con l’ottavo posto si ritorna in Sardegna con Cala Goloritzé, posizionata nello scenario mozzafiato del Golfo di Orosei. Nono posto invece per Mari Pintau, sempre in Sardegna, che si traduce con “mare dipinto” e si trova a Quartu Sant’Elena. Ancora in Sardegna per il decimo posto con la selvaggia spiaggia Le Dune, che si trova a Porto Pino, località di Sant’Anna Arresi.

Undicesimo posto per Mami Ermi, spiaggia di Cabras in Sardegna, mentre la spiaggia sarda Piscinas ad Arbus si aggiudica il dodicesimo posto. Ancora Sardegna per il tredicesimo posto con Cala li Cossi, a Vignola e poi ancora dominio incontrastato dell’isola delle meraviglie con Scivu Arbus, Cala Spinosa, Santa Teresa di Gallura, San Giovanni Sinis e Su Sirboni. Si ritorna poi in Calabria con il 18esimo posto con Tropea, per poi tornare in Sardegna con Golfetto e S’Archeddu ‘e Sa Canna.

Al 20esimo posto la spiaggia di Campana Pontile in Sardegna, poi la spiaggia di Boccadasse a Genova, mentre 23esimo posto per Cavoli Campo nell’Elba, sull’Isola d’Elba. Segue Sorrento con i Bagni Regina Giovanna e poi Punta Molentis in Sardegna. Chiudono la classifica delle 30 spiagge più belle d’Italia: Cala Pira in Sardegna, Porto Selvaggio a Nardò, in Puglia e Cea in Sardegna. Infin: Lido di Orrì in Sardegna e San Pietro in Bevagna a Manduria in Puglia.