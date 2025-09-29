Giovanni Ciacci e Rossella Erra alimentano il gossip su Ballando con le stelle 2025: già nati rapporti speciali nello show di Milly Carlucci?

Tra un passo di danza e l’altro, le emozioni fioriscono non solo in riferimento all’avventura in corso; a Ballando con le stelle 2025, come accaduto anche in altre edizioni, potrebbero essere in fiore delle tenerezze inedite. Lo scoop arriva direttamente dal salotto de La Volta Buona con due ‘esperti’ di tali retroscena: Giovanni Ciacci e Rossella Erra. E’ in particolare il primo a lanciare l’amo che attira nell’immediato la curiosità dei presenti, in particolare di Caterina Balivo: “Ci sono due amori che stanno nascendo e 1 amore che è finito!”.

Si alza un coro all’unisono: “Vogliamo i nomi!”, tutti i presenti a La Volta Buona pretendono di conoscere l’identità di questi nuovi amori in fiore a Ballando con le stelle 2025 ma Giovanni Ciacci e Rossella Erra ostentano bocche cucite in attesa di ulteriori certezze prima di sbilanciarsi su ciò che accade dietro le quinte dello show di Milly Carlucci. “Era qualcosa di impensabile e invece è successo, diciamo che il ballo ti fa scoprire sentimenti nuovi però ci vogliono maggiori prove…”.

Qualche ulteriore indizio arriva da Giovanni Ciacci che, sempre senza sbilanciarsi, spiega: “Per quanto riguarda i 2 amori nati a Ballando con le stelle 2025 parliamo comunque di single, per chi è scoppiato invece…”. Il discorso sulla presunta rottura avvenuta nello show di Milly Carlucci nessun suggerimento o indizio ulteriore, un tema che resta in sospeso lasciando spazio alle presunte coppie agli albori. “Andrea Delogu, Francesca Fialdini?”, si azzarda qualche nome ma Rossella Erra segue la scia di Giovanni Ciacci e non si sbilancia alimentando ulteriormente la curiosità degli ospiti in studio e degli appassionati, al punto da indispettire anche Caterina Balivo: “Non mi piacciono questi giochi tra di voi in tv, o fate i nomi…”. Ma nulla, probabilmente dovremo attendere nuovi risvolti prima di avere solide certezze a proposito degli amori nati a Ballando con le stelle 2025.

