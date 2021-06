Sono pazzo di Iris Blond/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini

Sono pazzo di Iris Blond va in onda oggi, giovedì 24 giugno, su Rete 4 a partire dalle ore 16:25. Diretto e recitato da Carlo Verdone con la presenza di Claudia Gerini ed è uno dei migliori film della carriera del nostro Carlo nazionale. “Iris Blond” è una commedia romantica agrodolce che mescola commedia ben recitata, musica pop elegante e un occhio informato per le promesse e i pericoli del romanticismo, “Iris Blond” vede in Carlo Verdone, il suo regista e co-autore, nei panni di Romeo Spera. Si tratta di un film che ha riscosso grande successo e che vede curiosità del pubblico anche per il fatto che all’epoca i due protagonisti facevano coppia anche nella vita privata. Sicuramente il film è simpatico e fa sorridere, anche se non può essere considerato tra i migliori diretti dal regista e comico romano.

Sono pazzo di Iris Blond, la trama del film

Sono pazzo di Iris Blond ci porta ad analizzare la trama del film. Romeo è un pianista che soffre da tempo di un disturbo depressivo, la sua crisi risale al fidanzamento rotto con la sua ex-ragazza. Durante il momento di crisi cerca conforto nella magia e decide di rivolgersi ad una cartomante (Nuccia Fumo) per farsi leggere la mano e predire il suo futuro nel quale ha riposto tutte le sue speranze. La cartomante gli comunica che molto presto conoscerà la donna della sua vita e che è scritto nel destino che il suo nome sarà uguale a quello di un fiore, e che quello sarà l’unico modo per riconoscerla.

Quando Romeo A Bruxelles conoscerà Marguerite, una cantante più anziana che interpreta suonando “Ne Me Quitte Pas” di Jacques Brel fino alla nausea e adora il suo cagnolino, lui penserà quindi che la ragazza dal nome straniero sarà proprio lei la sua donna ideale che aveva sempre aspettato.

Ma si tratterà solamente di un falso allarme, perché una sera tardi, mentre si abbuffa di hamburger,al tavolo di un fast-food incontrerà una ragazza, di 25 anni , spirito libero, poeta e cantante che va a letto con un uomo nuovo quasi ogni notte, è una cameriera che ha l’aspirazione di diventare una cantante professionista, e il suo nome è Iris… Iris è interpretata da Claudia Gerini, che è carina e dolce come il miele e ha una bella voce, così soave che sembra cantare mentre parla, e possiamo capire perché piace subito così tanto a Romeo. Il musicista si innamora follemente di lei e, meglio, mette in musica le sue poesie, formando un’opera. Si trasferisce da lei e paga tutte le bollette. Insiste col dire che sono affari, senza romanticismo. Ma cosa accadrà quando un importante produttore li sentirà esibirsi?

