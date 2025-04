Dietro ogni skyline scintillante e ogni parco urbano curato, si cela una domanda cruciale che urbanisti, sociologi e cittadini si pongono da decenni: quali sono gli ingredienti di una vita urbana di qualità?

La vivibilità, infatti, non è solo un concetto astratto o una formula matematica, ma un equilibrio sottile tra funzionalità, benessere e umanità.

Quando parliamo di una città “vivibile”, entriamo in un terreno complesso, fatto di parametri tangibili e percezioni intime. Il primo aspetto a emergere è l’accessibilità ai servizi essenziali: sanità, istruzione, trasporti pubblici efficienti, sicurezza. Ma la vivibilità va ben oltre: si misura anche nella qualità dell’aria che si respira, nel rumore che si percepisce, nella possibilità di muoversi a piedi o in bicicletta, nell’inclusività sociale e nella presenza di spazi verdi che rigenerino la mente e il corpo.

Un altro parametro chiave è il rapporto tra costi e opportunità: il prezzo della vita quotidiana deve essere proporzionato al reddito medio e alla qualità dei servizi offerti. La coesione sociale, la cultura accessibile e il senso di appartenenza, giocano anch’essi un ruolo determinante. Una città vivibile è una città che accoglie, stimola, protegge.

In definitiva, la vivibilità è una forma di armonia urbana: non si tratta solo di infrastrutture ben progettate, ma di come queste influenzano la vita delle persone. E forse, più che una definizione univoca, è un’esperienza soggettiva che nasce dall’incontro tra l’individuo e lo spazio in cui vive.

Come ogni anno, la classifica sulla Qualità della Vita realizzata dal Sole 24 Ore accende i riflettori sulle città italiane che offrono il miglior equilibrio tra benessere, servizi, opportunità e vivibilità. I dati più recenti, aggiornati al 2024, restituiscono una mappa sorprendente e, in alcuni casi, inaspettata della nostra penisola.

Al decimo posto troviamo Ascoli Piceno, che si distingue per l’equilibrio tra dimensione umana e servizi ben distribuiti. Una città elegante, capace di offrire qualità senza eccessi. Nona è Bologna, storicamente ai vertici, grazie alla sua rete culturale vivace e all’elevato livello di istruzione e mobilità. Vicenza conquista l’ottavo posto, forte di un tessuto economico solido e di una vivibilità sobria ma concreta.

Settima in classifica è Verona, che si conferma una città dall’alta attrattività turistica ma anche capace di garantire sicurezza e servizi efficienti ai suoi abitanti. Subito sopra, al sesto posto, Udine, con il suo modello di città a misura d’uomo e un’attenzione particolare alla qualità ambientale. Quinta è Cremona, una delle sorprese di quest’anno, che si fa notare per l’eccellenza nei servizi sanitari e nell’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Al quarto posto, Monza Brianza, sempre più solida nel suo ruolo di alternativa “tranquilla” alle grandi metropoli lombarde. Sul podio troviamo Bolzano, al terzo posto, con la sua efficienza e una qualità della vita che da anni si mantiene elevatissima. Medaglia d’argento per Trento, che si conferma esempio virtuoso di sviluppo sostenibile e servizi pubblici ben funzionanti.

Ma la vera sorpresa arriva con il primo posto: a guidare la classifica 2025 delle città più vivibili d’Italia è Bergamo. Una scalata silenziosa ma costante, che premia una città sempre più attenta al benessere dei suoi cittadini, alla cultura e a un’idea di futuro sostenibile e inclusivo.