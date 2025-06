Diversi le analisi zodiacali che rivelano come l'unione tra due segni non è compatibile: ci sono coppie che proprio non funzionano. Ecco quali.

Sentimenti sinceri, amori, ma anche una forte attrazione fisica spesso non sono sufficienti a far stare insieme due persone che a lungo andare si rivelano incompatibili da diversi punti di vista. Ostinarsi a protrarre avanti un rapporto che può far male alle parti in causa è qualcosa di molto sbagliato, ma soprattutto perché si ignorano alcuni aspetti del proprio carattere. Il più delle volte la non funzionalità d’una vita in comune è scritta nelle stelle. Diversi studi e testi rivelano che per l’oroscopo ci sono segni che non possono stare insieme, ma che spesso si attraggono.

La "telepatia" dei gemelli esiste davvero?/ Cosa dice la scienza tra suggestioni e prove empiriche

Accoppiate che sono considerate incompatibili per porre le basi di un futuro di crescita in comune, ma soprattutto che rivelano diversità e distacchi che dovrebbe invitare ad evitare di dare vita a relazioni che sono destinate al fallimento e a generare diverse sofferenze. Gli addetti ai lavori invitano così a dare maggiore rilevanze all’oroscopo quando si è intenzionati a buttarsi a capofitto in una nuova storia.

Sardegna: a Palau i luoghi dell'energia cosmica/ Boschi, chiese e sentieri tra misteri e realtà

Ma quale sono i segni zodiacali incompatibili? Quelli che proprio non funzionano? In prima linea ci sono Ariete e Cancro: due entità che insieme sono anche considerati pericolosi. E se inizialmente l’istinto e la voglia di esplorare dell’ariete spinge il cancro fuori dalla sua comfort zone di sicurezza e tranquillità apportando emozioni al rapporto, a lungo andare questo diversa visione di vita può rivelarsi deleteria per entrambi. Lo scontro tra iper-emotività e impulsività non è ideale per un rapporto a lungo termine.

Leone e Capricorno: due poteri a contrasto

Altra coppia che per l’oroscopo non è destinata a durare è quella tra Leone e Capricorno. Due segni forti, entrambi detentori di potere che sono destinati a scontrarsi. Sono due leader che hanno visioni diverse ma che vogliono dominare e decidere, inoltre il Leone è spesso alla ricerca di gesti d’affetto e il Capricorno è tendenzialmente pratico.

BUON ONOMASTICO PIETRO E PAOLO/ Frasi e immagini per gli auguri: "Il loro cammino è un insegnamento per noi"

Il match appare decisamente non proponibile anche perché i due segni sono privi di leggerezza e questo potrebbe rendere il rapporto decisamente pesante. Certo l’attrazione iniziale è molto frequente fra i due, ma tendenzialmente la relazione non ha un seguito e il “per tutta la vita” sembra impossibile sia per il Leone che per il Capricorno.

Bilancia e Scorpione: due diversi approcci e una distanza di vedute

Bilancia e Scorpione hanno due diversi approcci alla quotidianità. Il primo è diplomatico e ama le cose belle, e a volte è sognatore, mentre il secondo è profondo, ama ma in modo tormentato. La compatibilità fra i due è evidentemente non possibile. Inoltre lo Scorpione cerca lo scontro anche vivace, mentre la Bilancia evita le discussioni per mantenere un equilibrio nella coppia.

Questo porta i due a non condividere aspetti della loro quotidianità e ad non sentirsi parte della stessa dimensione. Difficile pensare a progetti in comune e a realizzare un futuro insieme. Nonostante tutto non manca l’attrazione caratterizzata da un certo magnetismo che alla fine si rivela estenuante per entrambe le parti.

Infine anche Vergine e Sagittario sono tendenzialmente su due pianeti diversi, anche sono entrambi brillanti e cosi Toro e Acquario che vivono in situazione diverse che hanno poca probabilità di incontrarsi. L’incompatibilità zodiacale può essere tuttavia affrontata e superata grazie all’impegno, e alla comprensione reciproca.