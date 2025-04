Allerta hotel! Ecco cosa non fare mai se vuoi vivere un bel soggiorno ed evitare clamorose figuracce. I consigli (preziosi).

Soggiornare in un hotel può trasformarsi in una coccola indimenticabile o in una serie di brutte figure da ricordare per sempre. Anche chi è abituato a viaggiare potrebbe sottovalutare alcune regole non scritte che rendono l’esperienza piacevole per sé e per gli altri ospiti.

Scommesse nuovo Papa, quote bookmaker e nuovi favoriti/ Sfida tra Parolin e Tagle, ma ChtGpt sceglie Zuppi

Si tratta di regole molto semplici da seguire eppure assolutamente non banali, tanto che sono in molti a sbagliare, spesso senza nemmeno accorgersene. Scopriamo allora cosa faresti meglio a evitare durante il tuo prossimo soggiorno in hotel.

Le regole del “quieto vivere” il hotel

Per prima cosa, anche nei migliori hotel, è sempre meglio inspezionare bene la stanza appena si arriva. Letto, bagno e superfici meritano un’occhiata in più che spesso evita brutte sorprese (per esempio cimici o pulizie approssimative).

5 segnali che sei una persona matura

In secondo luogo, meglio non portare con sé segretamente il proprio animale domestico occultandolo in borse o borsette. Se l’hotel non è pet friendly meglio non rischiare, anche perché gli animali lasciano sempre tracce del loro passaggio (come peli, odori o eventuali danni) ed è quindi facile ritrovarsi poi con un conto salato da pagare.

La terza cosa da non fare mai è rompere qualcosa e poi far finta di niente. Capita a tutti di rompere un bicchiere o rovesciare qualcosa. L’importante è segnalarlo subito alla reception per evitare guai. Meglio inoltre non “barare” col minibar. Sostituire una bottiglia costosa con una del supermercato è ovviamente scorretto ma anche inutile. Il sistema di controllo se ne accorge sempre.

Scommesse nuovo Papa, quote e probabilità per bookmaker/ "Segnali positivi per Robert Sarah": i favoriti

Riorda inoltre di non toccare mai nulla senza precauzioni. Telecomando, maniglie e interruttori sono un ricettacolo di batteri. Porta con te delle salviette disinfettanti e usale di frequente. Se invece vuoi entrare in camera prima del previsto, meglio avvisare con largo anticipo. Il personale non fa miracoli, in special modo se l’hotel è al completo.

Dimostra rispetto per il personale

Non pretendere inoltre la pulizia immediata di ogni stanza. Il servizio di pulizia ha i suoi tempi, quindi non aspettarti che la tua camera venga sistemata appena esci a pendere un caffè: devi avere un po’ di (dovuta) pazienza.

Evita inoltre di chiamare la reception per ogni minimo dubbio. Molte informazioni sono giò contenute negli opuscoli forniti, quindi non tormentare il personale già carico di impegni. Non fidarti inoltre del WiFi pubblico, per motivi di sicurezza. Se devi effettuare operazioni delicate (tipo online banking) meglio utilizzare reti sicure o una VPN.

Evita inoltre di rubare dalle stanze accappatoi o asciugamani, una pratica molto diffusa. Potrebbero addebitarti i pezzi mancanti. Spesso viene anche consigliato di non metter la valigia sul letto. Le valige infatti raccolgono sporco ovunque e sarebbe quindi scarsamente igienico. Ricorda anche di non coprire mai l’allarme antifumo in camera pensando così di poter fumare comodamente sul letto. Si tratta infatti di una pratica che può essere molto pericolosa.

Infine, evita di fare il chack out in ritardo senza avvisare. Se vuoi prolungare la pmernanenza avvisa prima. Altrimenti rischi sovrapprezzi oltre a mettere in seria difficoltà il personale.