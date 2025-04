Secondo un recente articolo del New York Times ci sono frasi che, se dette al partner, possono minare la relazione anche senza volerlo: ecco perché è importante fare attenzione a come si comunica.

In ogni rapporto, anche il più solido e profondo, le parole contano. Anzi, a volte contano più dei gesti. Perché quello che diciamo, soprattutto nei momenti di tensione o fragilità, può lasciare segni ben più profondi di quanto immaginiamo.

Non è una novità, certo, ma quando ad affrontare l’argomento è il New York Times, allora la questione si riaccende con forza. In un lungo approfondimento, il celebre quotidiano americano ha raccolto testimonianze, opinioni di esperti e dati psicologici.

Ecco le frasi da non dire mai al proprio partner

C’è, insomma, una verità tanto semplice quanto spesso ignorata: ci sono frasi che non bisognerebbe mai dire al proprio partner, nemmeno per scherzo, nemmeno nel bel mezzo di una lite.

Il problema, infatti, non è solo quello che si dice, ma il modo in cui lo si dice e il contesto in cui avviene. Frasi come “sei esagerato”, “stai sempre a lamentarti”, oppure il classico “sei come tua madre/padre” possono sembrare uscite impulsive, ma in realtà nascondono un veleno sottile che può erodere il legame nel tempo. E il punto non è tanto il contenuto letterale, quanto quello che il partner percepisce: giudizio, distanza, mancanza di empatia.

Un’altra frase finita sotto la lente d’ingrandimento è “se mi amassi davvero, lo faresti”. Un colpo basso, senza ombra di dubbio. Perché mette l’amore sotto ricatto, lo trasforma in una moneta di scambio. E in una relazione sana non dovrebbe mai essere così. L’amore non è una prova da superare, né un ostaggio da liberare. È un percorso, fatto anche di compromessi e incomprensioni, ma che si basa sulla fiducia, non sulla manipolazione.

E poi ci sono quelle espressioni che sembrano innocue, ma che logorano piano piano. Un “fai come vuoi” detto con tono distaccato, un “non ho tempo per queste cose” quando il partner prova a condividere qualcosa di importante. Sono frasi che costruiscono muri invisibili, ma altissimi. Perché fanno sentire l’altro solo, ignorato, non visto.

Secondo gli esperti sentiti dal New York Times, la chiave sta tutta nella consapevolezza. Non si tratta di diventare perfetti o di pesare ogni sillaba, ma di imparare a mettere da parte l’istinto difensivo e scegliere un modo diverso di esprimere disagio o rabbia. Dire “mi sento ferito quando succede questo” è molto diverso da dire “sei sempre lo stesso”. Il primo apre un dialogo, il secondo alza un muro.

In fondo, comunicare bene è un gesto d’amore. E sapere cosa non dire, in certi momenti, può fare la differenza tra un litigio passeggero e una frattura difficile da ricucire.