Quali sono le tre città con gli stipendi più alti in Italia? Ecco la classifica che molto probabilmente ti stupirà, cosa è emerso.

Se la tua intenzione è quella di dare una svolta alla tua carriera (e al tuo conto in banca), forse ti conviene dare un’occhiata alle città in Italia in cui gli stipendi sono più alti. In Italia, infatti, come ormai molti sapranno non tutti i luoghi offrono le medesime opportunità a livello economico.

Ci sono alcune città infatti dove facendo lo stesso lavoro si viene pagati molto meglio. Spesso questa variazione è da imputare al costo della vita più alto, ma resta il fatto che la differenza salariale può essere significativa. Vediamo allora quali sono i tre posti in Italia dove si guadagna di pù. Magari uno di questi sta per diventare la tua nuova casa.

Dove si guadagna meglio in Italia? Le città prime in classifica

Un’indagine condotta dalla CGIA di Mestre, basata sui dati ufficiali di ISTAT E INPS, ha messo in evidenza un divario molto marcato tra il nord e il sud del Paese. Parliamo di una differenza media del 35% sugli stipendi annuali.

Non sorprende quindi che il primo posto sia occupato da Milano, dove il salario medio annuale si aggira sui 32.472 euro. È l’unica città che supera la soglia dei 30mila euro e senza dubbio rappresenta una meta ambita per chi cerca opportunità di lavoro ben retribuite.

Ma se la metropoli lombarda non ti attira, c’è un’alternativa altrettanto interessante: l’Emilia-Romagna. In questa regione troviamo infatti Parma al secondo posto con un salario medio annuo di circa 26.861 euro seguita a ruota da Modena, a quota 26.100 euro. E al sud? Purtroppo non c’è confronto. Bisogna scendere fino al 67° posto per trovare la prima città meridionale in classifica: Potenza, con uno stipendio medio annuale di 18.095 euro.

Un’altra faccia dell’Italia

Guardando la classifica dal basso, si scopre un’altra faccia della realtà italiana. Le città con le retribuzioni più basse si trovano quasi tutte nel sud. Al fondo della classifica troviamo Vibo Valentia, con una media annua di soli 12.923 euro. Seguono Nuoro, (14.206 euro) Cosenza, (14.313 euro) e Trapani (14.365 euro).

Per avere un termine di paraagone, la media nazionale è di 22..839 euro annui. La Lombardia è prevedibilmente la regione più ricca, 28.354 euro di media, mentre la Calabria è quella con i salari più bassi: solo 14960 euro. In pratica meno della metà.

Le ragioni di questa disparità sono anche produttive. In Lombardia ogni ora lavorativa genera in media 45,7 euro lordi, contro i 29,7 euro della Calabria. Un divario che incide fortemente sulla capacità di spesa, sul risparmio e sul benessere personale.