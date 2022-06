Sono solo fantasmi/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica e Carlo Buccirosso

Sono solo fantasmi, film di Canale 5 che mischia paure e risate

Sono solo fantasmi andrà in onda su Canale 5 dalle ore 21.20 di oggi, 28 giugno. Il genere di questa pellicola è commedia ed è uscito al cinema nell’anno 2019, il 14 novembre; diretto da Christian De Sica, che ha anche recitato e Carlo Buccirosso. Uscita al cinema il 14 novembre 2019 è stato distribuito da Medusa Film. De Sica, per questo film, aveva l’idea di fare un remake del film del 1973 di genere horror, ma per alcuni problemi non l’ha potuto fare.

Perciò ha voluto mantenere lo stesso il suo desiderio di mischiare insieme sia la paura che le risate, con l’idea dei fantasmi, realizzando la pellicola scritta con altre due persone. Questo film è diretto ufficialmente da Christian De Sica, ma come è successo per un’altra pellicola, lui si è occupato specialmente della direzione dei personali, mentre per la regia e inquadrature se l’è vista Brando De Sica. Il figlio di Christian ha deciso di non far apparire il suo nome nei titoli di coda.

Il film Sono solo fantasmi è stato girato quasi totalmente a Napoli per quasi due mesi e Christian vuole sottolineare il fatto che a differenza dei film che vengono girati in Campania, che riguardano la camorra e rappresentano la città di Napoli in modo negativo, in questa pellicola invece è luminosa. Vittorio De Sica amava Napoli, perciò ha voluto fare in modo di far vedere il bello del luogo e di far trasparire gli aspetti positivi, cosa che non succede spesso. Per questo motivo, senza fare esplicitamente un omaggio, Christian ha messo nel suo film molti aspetti che ricordano i film del padre. Con questa pellicola, Christian e suo figlio Brando, che ha contribuito alla regia, ha voluto realizzare un film horror, ma alla fine non ha un genere ben preciso.

Sono solo fantasmi, la trama della pellicola: due fratellastri e…

Il film Sono solo fantasmi racconta le vicende di due fratellastri, ovvero un mago fallito di nome Thomas, interpretato da Christian De Sica e Carlo, cioè Carlo Bucciorosso, un partenopeo oppresso spesso dal padre e dalla moglie, che vengono dal nord Italia. Nel momento in cui il padre Vittorio muore, i due s’incontrano dopo diverso tempo a Napoli. In questa città scoprono che il papà era un dongiovanni e un giocatore d’azzardo e che ha avuto anche un altro figlio di nome Ugo, interpretato da Gian Marco Tognazzi. Quest’ultimo, prima vista sembra poco intelligente, ma invece è un genio. Il padre gli ha anche lasciato diversi debiti da dover sanare e non l’eredità, quindi niente soldi da ottenere, ma solamente da dover cacciare.

I fratelli decidono perciò di guadagnare soldi sfruttando le superstizioni dei napoletani e le loro credenze, presentandosi al popolo come degli esperti acchiappa fantasmi. Questo nuovo impiego li fa guadagnare bene, fino a quando, però, Carlo viene posseduto dal fantasma di Vittorio e i due fratelli iniziano da quel momento a credere anche loro che invece gli spiriti esistono. I fantasmi catturati si liberano e sono pronti alla vendetta e risvegliano anche il fantasma di una strega, che è decisa a distruggere tutta la città. Questi acchiappa fantasmi, insieme al padre, cercheranno di fermarla e a trovare un modo per salvare la città di Napoli.

