“Sono stanco, vado in porta”: 15enne morto davanti alla madre/ Dramma a Latina

Tragedia su un campo da calcio a Priverno, in provincia di Latina, dove un 15enne è morto davanti alla madre, probabilmente per colpa di un infarto che l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi compagni di squadra, comprensibilmente sotto choc per l’accaduto. Nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo 2022, Matteo Pietrosanti, per tutti “Capoccione”, si stava allenando con i suoi amici, quando a un certo punto avrebbe detto: “Sono stanco, vado in porta”. Proprio accanto a quei pali e a quella traversa la sua esistenza si è interrotta, con il giovane accasciatosi a terra privo di sensi.

"David Rossi non cercò 35 volte parola suicidio"/ Polizia postale smentisce pm Marini

Immediati i soccorsi al ragazzino: c’è stato chi ha provato a rianimarlo e chi, nel frattempo, ha chiamato il 118 e avvertito i familiari di Matteo, precipitatisi sul manto erboso. L’ambulanza, per accorciare i tempi dei soccorsi, è entrata direttamente in campo, ma i tentativi del medico di restituirlo alla vita si sono rivelati purtroppo inutili.

Delitto Pasolini, lo strano ruolo di un boss/ Ex agente Nicola Longo “Mi aiutò a…”

15ENNE MORTO SU UN CAMPO DA CALCIO. LA DEDICA DI UN AMICO: “NON TI DIMENTICHEREMO MAI”

Sulla vicenda del 15enne morto indagano adesso i carabinieri della stazione di Priverno, i quali stanno cercando di fare luce sulla prematura dipartita di Matteo. Come si legge sul “Corriere della Sera”, “nel 2010 nello stesso impianto sportivo è morto un altro calciatore, di 19 anni, nelle medesime circostanze. Si chiamava Lorenzo Giannandrea e giocava per le Rondinelle di Aprilia. Gli investigatori dell’Arma hanno sentito i responsabili del campo comunale per capire se venissero rispettate le misure di sicurezza previste dalla legge, come la presenza di un defibrillatore, che è obbligatorio, e se in attesa dell’arrivo dell’ambulanza sia stato utilizzato da personale qualificato”.

Anna Borsa uccisa dall'ex Alfredo Erra/ "Aveva paura ma non aveva voluto denunciare"

Oltre alle testimonianze degli allenatori presenti durante la tragedia, cresce ora l’attesa per l’esito dell’autopsia. Al vaglio anche tutta la sua documentazione medico-sportiva, mentre un amico su Instagram gli scrive: “Capoccione, non ti dimenticheremo mai. Tutti i momenti passati insieme, le risate, le partite, le tue parate che mi rendevano pieno di gioia, gli scherzi negli spogliatoi. Sei stato un grande amico, ti voglio bene, Matte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA