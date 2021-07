“Sono stato 23 minuti all’inferno”/ “Demoni mi ruppero le ossa e mi squartarono”

“Sono stato 23 minuti all’inferno“: queste sono le parole pronunciate alla testata giornalistica d’Oltremanica “The Sun” da Bill Wiese, un uomo che sostiene di avere vissuto nel 1998 un’esperienza extracorporea, durante la quale sarebbe prima morto e poi tornato in vita, tanto da avere scritto un libro in cui ha descritto nel dettaglio cosa ha visto con i suoi occhi e provato sulla sua pelle in quel lasso di tempo trascorso negli inferi, dove avrebbe visto una fossa “piena di corpi che bruciavano”.

Lupi vs Pedullà, lite tv: “Prescrizione? Conte disperato”/ “Pd e Lega sono corrotti!”

Stando alla sua narrazione dei fatti, tutto avrebbe avuto inizio quando si è svegliato per bere un bicchiere d’acqua: in quel preciso momento qualcuno l’ha trascinato fuori dal suo corpo e condotto nelle profondità della Terra, attraversando un tunnel buio che pareva interminabile: “Faceva sempre più caldo e sono arrivato su un pavimento di pietra in una prigione dell’inferno. C’erano muri di pietra, sbarre… Era simile a una prigione, sporca, puzzolente e piena di fumo. Il caldo era così insopportabile, che mi chiedevo come potessi essere vivo…”.

Isis "Prenderemo Roma, siamo pronti"/ Minacce a Italia dopo vertice Di Maio-Blinken

BILL WIESE: “DEMONI MI AGGREDIRONO”

Durante il suo “viaggio” all’inferno, Bill Wiese sostiene anche di essersi imbattuto in due demoni di enormi dimensioni, che camminavano avanti e indietro nella prigione senza smettere di bestemmiare. Come riferito dall’uomo ai colleghi di “The Sun”, i demoni avrebbero sfogato contro di lui il loro odio verso Dio e uno di loro lo avrebbe afferrato e scaraventato contro la parete della cella: “Mi sentivo come se le ossa si fossero rotte, mi chiedevo perché fossi ancora vivo nonostante tutto questo. L’altro demone conficcò i suoi artigli nel mio petto e squarciò la carne. Stava succedendo realmente”.

"Pietro Genovese? Colpa solo sua"/ Madre di Camilla: "La pena non ci interessa"

Il suo racconto si è poi concluso sottolineando che per un breve segmento temporale la prigione si è illuminata, quasi come se fosse un segno della presenza di Dio, salvo poi ripiombare nell’oscurità. Wiese afferma convintamente di avere osservato in una fossa di fuoco migliaia di persone che urlavano per via del dolore, dal momento che i loro corpi erano in fiamme. “Sembravano scheletri, ma c’erano diverse punizioni per gli ospiti dell’inferno. Io ero in isolamento e potevo sentire un odore fetido, putrido e disgustoso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA