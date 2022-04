“Sono stato un ottimo papà”/ Branduardi: “Splendido rapporto con le mie figlie”

Angelo Branduardi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni de “L’Ora Solare”, trasmissione di TV 2000 condotta da Paola Saluzzi e andata in onda nella giornata di giovedì 28 aprile 2022. La sua carriera nacque suonando un violino, tanto che fece il primo concerto da solista a 11 anni. Poi, il successo con “Alla fiera dell’Est“, che però non piacque subito: “Era una provocazione commerciale e culturale, ma io non me ne resi minimamente conto. Può essere presa come una filastrocca infantile, ma decine di rabbini hanno studiato e scritto libri su questo testo, perché ci sono elementi della storia d’Israele”.

All’epoca “non ero apprezzato dal grande pubblico, ma Paolo Giaccio mi fece un servizio su tutti gli strumenti etnici che possedevo. Me li fece suonare tutti e fece la ripresa di ‘Alla fiera dell’Est’. Il giorno successivo, tutto scoppiò, nonostante fossero passati più mesi dall’uscita del singolo”.

ANGELO BRANDUARDI: “LA MIA FAMIGLIA NON È QUELLA DEL MULINO BIANCO”

Nel prosieguo dell’intervista a “L’Ora Solare”, Angelo Branduardi ha sottolineato che “per anni della mia famiglia è stata data un’immagine da Mulino Bianco. Si è descritta una specie di idillio eterno, da Dolce Stil Novo. Non è così… I matrimoni lunghi sono anche un lavoro e abbiamo avuto i nostri momenti estremamente felici, ma anche problemi, risolti con la calma, il ragionamento, la comprensione. Com’è Angelo Branduardi papà? Le mie figlie dicono che sono stato un ottimo papà, quando non ero in tournée facevo tutto, il padre e la madre. Giocavo, cambiavo i pannolini… Abbiamo un bellissimo rapporto”.

I testi basati sulle “Fonti Francescane” sono state uno dei più grandi successi di Branduardi: “San Francesco d’Assisi per me è tantissime cose, ma c’è una cosa che tutti sottovalutano e invece va ribadita. San Francesco d’Assisi fu il primo poeta della nascente letteratura italiana. Ha inventato la lauda, che è addirittura ciò che poi è diventato un musical in seguito. Senza di lui non ci sarebbe stato probabilmente nemmeno Dante Alighieri, arrivato anni e anni dopo”.











