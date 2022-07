Sono tornato/ Su Canale 5 torna Mussolini interpretato da Massimo Popolizio

Sono tornato, film di Canale 5 diretto da Luca Miniero

Sono tornato va in onda oggi, martedì 5 luglio, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2018 su Benito Mussolini, distribuita da Vision Distribution e prodotto da Indiana Production Company. La regia del film Sono tornato è di Luca Miniero, in 24 anni di carriera ha diretto 18 film, ha ottenuto 2 nomination al David di Donatello, nel 2019 come migliore sceneggiatura non originale per Sono tornato e nel 2011 come miglior regista per Benvenuti al Sud. Inizia come copywriter pubblicitario vincendo diversi premi, poi collabora con il regista Genovese e scrive la sceneggiatura di importanti pellicole quali: Incantesimo napoletano, Questa notte è ancora nostra e Nessun messaggio in segretaria.

Le pellicole più famose dove di alcune ha scritto anche la sceneggiatura sono: Non c’è più religione, Un boss in salotto, Benvenuti al nord, Benvenuti al sud e Fratelli diversi. Nel cast di “Sono tornato” troviamo: Massimo Popolizio, vincitore di un Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per I predatori. Poi abbiamo Frank Matano, inizia a farsi conoscere come youtuber diventando molto popolare sui social, poi nel 2009 viene chiamato a Le Iene e successivamente gli viene data l’opportunità di presentare un programma tutto suo su Sky Uno. Il cast del film Sono tornato è arricchito dalla presenza di Stefania Rocca, Eleonora Belcamino e Gioele Dix.

Sono tornato, la trama del film: Benito Mussolini ai giorni nostri

Leggiamo la trama di Sono Tornato. Un confuso Benito Mussolini interpretato da Massimo Popolizio, si vede in condizioni pietose, con il volto tumefatto e la divisa militare sporca, immobile in Piazza Vittorio, nella Roma dei giorni nostri con l’aria sbigottita. Sono trascorsi molti anni, la guerra è finita, la sua amata Claretta non gli è più accanto e intorno non sembra più essere la Roma dei suoi tempi, tutto è cambiato. Guardandosi intorno ci sono cose che al Duce proprio non vanno giù, prima di tutto non comprende come mai la piazza sia gremita di gente di culture diverse, che fine hanno fatto gli italiani, questo scenario multiculturale cosa c’entra con gli ideali del fascismo e poi perché la gente è morbosamente attaccata dal telefonino.

Le persone passandogli vicino non gli danno nessuna importanza pensano che si tratti dell’ennesima trovata per incuriosire i turisti. L’unico attratto dalla sua presenza è Andrea Canaletti, interpretato da Frank Matano, il giovane documentarista con pochi successi in tasca, ma grandi aspirazioni crede che si tratti di un attore e gli propone di diventare il protagonista di un suo documentario.

Per Mussolini è l’occasione per riconquistare le piazze e tra i due inizia una surreale convivenza. Vanno in giro per l’Italia, partecipano a ospitate televisive, incontranomolta gente.

Tutto questo porta Mussolini a farsi conoscere dal pubblico ma anche riconoscere fino a trasformarsi in una stella televisiva diventando il protagonista di uno show. In modo diverso e più moderno, il Duce si convincerà che proseguendo per questa strada riuscirà a riconquistare il paese. L’esperimento storico pare riuscire, anche se i tempi cambiano, il popolo italiano rimane sempre lo stesso.

