“Sono un diplomatico amico di Belen”: 30enne arrestato per truffa/ Lei: “Mai visto”

La trama sembra quella di un film comico, ma in realtà questa vicenda è accaduta veramente e, per qualche tempo, non ha destato sospetti: un 30enne di nazionalità croata si è finto per giorno un diplomatico, amico di Belen Rodriguez, vivendo a scrocco sull’isola di Capri, ingannando il titolare del locale noleggio barche, Danilo, e l’hotel a cinque stelle “Scalinatella”. “Mi diceva sempre di gonfiare il conto, in modo da considerare già la mancia per gli skipper. E poi una volta mi aveva chiesto 30 bottiglie di Champagne da 60 euro l’una. Io non le avevo, ma in ufficio c’erano delle altre bottiglie di prosecco piuttosto scadente. Quando gliele ho proposte lui ha replicato: va bene, lo conosco, è buonissimo”, ha raccontato a “Il Corriere della Sera” il signor Danilo. Così, con l’inganno, Marko Pale (questo il nome di colui che si era presentato come Marco Falco) è riuscito a trascorrere quattro giornate a scrocco a bordo degli yacht, provocando un danno di 4.500 euro al titolare, a cui sommare i diecimila euro “sottratti” sotto forma di soggiorno ed extra all’albergo presso il quale alloggiava.

IL FINTO AMICO DI BELEN ARRESTATO A CAPRI PER TRUFFA

Il trucchetto è stato definitivamente scoperto, quando Danilo, il titolare del noleggio yacht, ha dovuto traghettare per lavoro proprio Belen Rodriguez, invitata a partecipare a un evento. In quell’occasione, l’uomo non ha esitato a chiedere alla bella argentina se conoscesse tal Marco Falco. “Mai sentito”, la risposta spiazzante della showgirl. Da quel momento, scatta l’allarme: i carabinieri di Capri piombano di prima mattina nella stanza d’hotel e arrestano il 30enne croato per truffa e false attestazioni sulla propria identità, con condanna a otto mesi per il secondo reato (il primo è stato stralciato). Belen Rodriguez, per bocca del suo avvocato, Marcello D’Onofrio, ha dichiarato di “non aver mai conosciuto il soggetto in questione e, per quanto la lusinghi il fatto che il suo nome possa essere speso come una carta di credito, dopo aver letto il fatto di cronaca le è venuto in mente il detto ‘il diavolo è nei dettagli’ e ha pensato che, probabilmente, agendo con la dovuta avvedutezza, sarebbe stato facile smascherare il truffatore e forse senza neanche essere un provetto investigatore”.



