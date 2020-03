Sontje Hansen alla Juventus?/ Calciomercato, grande occasione dall’Ajax per il futuro

Il calciomercato Juventus sta sondando i nomi di grandi attaccanti: oggi abbiamo parlato di Jadon Sancho che potrebbe rappresentare un grande colpo per un esterno offensivo, nei giorni scorsi invece tanti profili sono balzati agli onori delle cronache, da quelli che potrebbero essere più probabili – Mauro Icardi per esempio – a quelli che invece per il momento restano ipotesi e sogni (Roberto Firmino e Sadio Mané). Nel frattempo però Fabio Paratici studia anche il calciomercato dei giovani: il presidente del Santos ha confermato l’esistenza di una trattativa per Kaio Jorge, TuttoMercatoWeb parla oggi di Sontje Hansen. Classe 2002, all’anagrafe si chiama Misjonne Junnifer Naigelino Hansen ma tutti lo chiamano Sontje: una punta centrale che gioca nella squadra giovanile dell’Ajax (in gennaio è passato all’Under 21) e ha realizzato 7 gol in stagione (con anche 6 assist), disputando 4 partite di Youth League.

Sontje Hansen naturalmente rappresenta un affare per il futuro, anche se potrebbe essere a breve termine: lo scorso novembre l’attaccante ha preso parte ai Mondiali Under 17 in Brasile e ha trascinato l’Olanda al quarto posto segnando 6 gol, esplodendo nella fase finale con tripletta alla Nigeria (ottavi) e gol nei quarti contro il Paraguay. Essendo un 2002, avrebbe l’età per essere protagonista in Primavera ma, visto il livello internazionale abbastanza buono, la Juventus potrebbe pensare di portarlo direttamente nella rosa della sua Under 23. In un campionato comunque competitivo come la Serie C (sempre che la squadra non centri la promozione), Hansen potrebbe essere schierato titolare al centro dell’attacco e farsi le ossa contro avversari anche molto più grandi di lui, preparandosi eventualmente il terreno per entrare in prima squadra come, con tutte le differenze del caso, era successo a Moise Kean.

SONTJE HANSEN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PREZZO DI SALDO

Dal punto di vista dell’operazione di calciomercato, Sontje Hansen potrebbe arrivare alla Juventus a prezzo di saldo: l’Ajax è una bottega cara come dimostrato dai 75 milioni di euro che i bianconeri hanno speso per Matthijs De Ligt, ma qui stiamo parlando di un ragazzo che deve ancora esordire con la prima squadra e che, soprattutto, ha il contratto in scadenza nel 2021. I Lancieri non hanno ancora proceduto al rinnovo, il che significa che l’attaccante di 17 anni potrebbe lasciare la squadra per un valore inferiore a quello reale, visto che il rischio sarebbe quello di perderlo a parametro zero nella stagione successiva. Naturalmente un profilo simile ha già attirato l’interesse di tante big europee, anche perché quando si parla del vivaio dell’Ajax tutte le antenne sono drizzate quasi a prescindere; vedremo dunque se la Juventus sarà abile a piazzare il colpo anticipando la concorrenza, e magari sfruttando i buoni rapporti che si sono creati con l’affare De Ligt.



© RIPRODUZIONE RISERVATA