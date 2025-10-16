Woody Allen, chi sono stati i grandi amori nella vita del regista e attore: da Diane Keaton e Mia Farrow all'attuale moglie Soon-Yi Previn

Woody Allen e la vita privata: i primi matrimoni dell’attore

Colpaccio di Geppi Cucciari che, nella puntata di debutto della nuova stagione di Splendida Cornice, in partenza questa sera su Rai 3, ospita ed intervista Woody Allen. Il regista sbarca così in Italia: una lunga carriera nel mondo del cinema, ma anche una turbolenta e decisamente chiacchierata vita privata, che l’ha spesso proiettato sotto i riflettori internazionali per via delle sue relazioni sentimentali.

In merito alla vita privata di Woody Allen, regista e attore newyorkese classe 1935, la sua prima importante relazione risale al 1955 al fianco della studentessa di filosofia Harlene Susan Rosen, con cui fondò un trio jazz assieme all’amico Elliot Mills. L’anno successivo la coppia si sposa e va a convivere a Manhattan, sino al divorzio arrivato nel 1962 e in forma turbolenta.

Il secondo matrimonio del regista è invece quello con Louise Lasser, attrice e comica, con cui convola a nozze nel 1966 e che sceglie come doppiatrice di Che fai, rubi?, il suo primo film da regista; anche in questo caso è arrivato però il divorzio, nel 1969.

Soon-Yi Previn, chi è la moglie di Woody Allen: dallo scandalo al matrimonio

Una vita privata, quella di Woody Allen, che l’ha poi portato nel 1969 ad incontrare Diane Keaton: la coppia, oltre ad un lungo sodalizio professionale, diede vita ad una relazione sentimentale, senza matrimonio ma con una breve convivenza. Nel 1980, poi, l’attore si fidanzò con Mia Farrow; oltre 12 anni d’amore, nessun matrimonio e l’adozione di due figli, Dylan e Moses Amadeus, oltre ad un figlio biologico, Satchel Ronan O’Sullivan.

La coppia si separò nel 1992 e l’attore finì nel vortice dello scandalo quando emerse la relazione con Soon-Yi Farrow Previn, figlia adottiva di Mia Farrow; Allen chiese il perdono dell’attrice dopo la scoperta, ma lei si rifiutò e lui decise di proseguire la relazione con Soon-Yi.

Un lungo amore che ancora oggi unisce Woody Allen alla moglie Soon-Yi Previn, con cui è convolato a nozze nel 1997 a Venezia in gran segreto; la coppia, in seguito al matrimonio, ha costruito una famiglia adottando due figlie di origini asiatiche, Bechet Dumain e Manzie Tio.