Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è ancora fidanzato con Sophia Berto? Il quesito intriga e appassiona gli amanti del gossip, che attendono aggiornamenti dopo il colpo di fulmine scoccato a Ballando con la Stelle. Lei insegnante di ballo, lui ‘accompagnatore’ di mamma Sonia, si sono trovati praticamente per caso e la scintilla è scattata in modo naturale. Da lì al primo bacio il passo è stato molto breve, per la gioia dei fan che sono rimasti a bocca aperta.

Loredana Lecciso, mamma di Jasmine Carrisi, chi è/ "Lei sperava che mi laureassi"

Nessuno infatti si aspettava che dietro le quinte dello show potesse nascere un amore, soprattutto considerando che Davide si trovava a Ballando di ‘passaggio’. Il nuovo amore era stata confermato in tempi non sospetti dalla stessa Sophia Berto, con uno scatto che ha fatto il giro del web, diventando quasi virale. A quel punto la coppia è uscita allo scoperto, confermando la relazione.

Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli genitori ‘bis’: nata la seconda figlia/ Annuncio del calciatore

Davide Bonolis e l’amore per la fidanzata Sophia Berto scoccato nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Oggi Sophia Berto e il suo fidanzato Davide Bonolis, avrebbe alzato un muro sulla propria vita sentimentale. Sui rispettivi profili social non emerge nulla rispetto alla loro relazione, ma forse è semplicemente un modo di tenere separate vita privata e professionale. In una intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo, a La Volta Buona, la ballerina di Ballando con le Stelle, spiegò di aver condiviso il post senza pensare alle conseguenze.

Non si aspettava quindi tutto quel clamore che poi ha travolto mediaticamente la coppia. Dunque, nessuna smentita dai diretti interessati, ma solo conferme e poi un lungo silenzio. Vedremo se questa sera, lunedì 7 aprile 2025, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli farà chiarezza su questo aspetto della sua vita.

Lorenzo Amoruso, ex compagno Manila Nazzaro/ Lei: "Fu artefice di shitstorm nei miei confronti"