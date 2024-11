Sophia Berto è una delle ballerine della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma in diretta tv che va in onda su Rai1 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. Sophia è una delle nuove leve ed ha attirato tanta curiosità sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori e Sophia è sicuramente tra coloro in rampa di lancio della trasmissione.

Sophia Berto è nata a Chivasso il 25 Giugno 2024 e conosciamo davvero poco della vita privata della ballerina. E’ molto attenta a mantenere la privacy riguardo i genitori ed eventuali fratelli e sorelle ma sappiamo dall’inizio che la danza è la sua più grande passione. E’ cresciuta a Chivasso ma non sappiamo dove abita attualmente.

Per quel che riguarda il suo profilo Instagram Sophia posta spesso foto riguardanti il suo lavoro, ha cominciato la sua esperienza a Ballando con le Stelle facendo coppia con Nikita Perotti, entrambi sono di Chivasso ed hanno cominciato a lavorare insieme nel 2019. I due hanno inizialmente raccontato di non sopportarsi a vicenda, ma dopo hanno avuto un legame molto importante. Sophia Berto è iscritta alla federazione italiana Danza Sportiva e ha provato anche a cimentarsi nel mondo della recitazione.

Le ultime sulla vita di Sophia Berto: Davide Bonolis è il suo fidanzato?

Insieme a Nikita Perotti ha vinto Ballando on the Road e Ballando con te, i due poi sono approdati a Ballando con le Stelle. Entrambi hanno debuttato a Ballando con le Stelle e la ragazza ha visto aumentare sempre più il suo seguito. Proprio attraverso i social nelle ultime settimane Sophia Berto ha alimentato i rumors sui social e uno scatto ha incuriosito i follower e gli esperti di gossip.

Fino a poco tempo fa nessuno sapeva nulla di Sophia Berto e della sua vita privata ma uno scatto in ascensore abbracciata a Davide Bonolis – figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli – ha alimentato i rumors e dopo qualche settimana vi sono state conferme ufficiali. E’ stata la stessa ragazza a confermarlo in diretta tv.

Intervenuta ai microfoni di La Volta Buona la ragazza ha spiegato: “Avevo pubblicato questo scatto sul mio Instagram ed ho pensato, vabbè non ho un grande seguito ‘chi mai la vedrà?’, ma dopo poco tempo è girata su X ed è girata pubblicamente”. La ragazza ha confermato questo flirt e Bonolis Jr è ospite nel pubblico ogni puntata per fare il tifo per la madre e per lei.