Sophia Chikirou, scandalo in Francia per la compagna di Melenchon/ Presunte fatture false e insulti omofobi

In Francia è scoppiato uno scandalo legato alle presunte fatture gonfiate da oltre un milione di euro da parte del partito di Melenchon. Come si legge sul Corriere della Sera, al centro della vicenda vi sarebbe Sophia Chikirou, 44enne deputata della sinistra radicale nonché compagna del leader Jean-Luc Mélenchon. La sua società di comunicazione, come scrive Le Monde, avrebbe emesso delle presunte fatture gonfiate per pagarsi i dividendi. Come sottolinea il quotidiano di Via Solferino, da anni la Chikirou, nata in Alta Savoia da genitori algerini, è “accompagnata da una fama a doppio taglio”, definendola estremamente efficace nella professione di comunicatrice, ma spietata e dura nei rapporti umani.

Nelle ultime settimane, però, le accuse nei suoi confronti si sarebbero aggravate, e ciò rappresenta ovviamente un problema per la stessa compagna di Melenchon, quanto per il suo partite, France Insoumise, al centro dell’alleanza di sinistra della Nupes, (Nuova unione popolare ecologica e sociale), nata nel 2022, che il Corriere della Sera definisce traballante anche alla luce del mancato accordo di una lista unica in vista delle elezioni europee del 2024. Secondo quanto scrive Le Monde le fatture gonfiate sarebbero state emesse in occasione della campagna presidenziale del 2017, indagini che però sono state bollate dalla capogruppo all’Assemblea nazionale, Mathilde Panot, come «sessiste» e «arabofobe».

FRANCIA, SCANDALO PER IL PARTITO DI MELENCHON: COSA STA ACCADENDO

A rincarare la dose ci ha pensato giovedì scorso la trasmissione «Complément d’enquête» di France 2 che ha tracciato un ritratto definito “terribile” della Chikirou, raccontando come la stessa deputata avesse rivolto un insulto omofobo ai redattori del Média, testata online che la stessa dirigeva tempo fa, in quanto volevano pubblicare un comunicato di scuse per una falsa informazione messa in onda.

Il Corriere della Sera chiosa scrivendo che: “Quel che è peggio, almeno di fronte agli elettori, è che i vertici del partito smentiscono puntualmente con le azioni quei principi fondatori — democrazia, rispetto delle donne e delle minoranze — vantati a parole, proprio quando bisognerebbe mostrare unità di fronte all’avanzata dell’avversaria di sempre, Marine Le Pen”.

