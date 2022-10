Sophia Loren chiama Alessandra Mussolini, lei la imita a Tale e Quale show/ “Ecco perché ho cambiato idea”

Alessandra Mussolini cambia idea e interpreta la zia Sophia Loren a Tale e Quale show 2022

Il settimo concorrente della quinta puntata di Tale e Quale Show 2022 è Alessandra Mussolini. Questa settimana avrebbe dovuto portare sul palco di Rai1 la zia Sophia Loren ma si è detta sin da subito non pronta a farlo. “A me dispiace, ho avuto come un blocco emotivo perché in questo film la faccia di mia zia è uguale a quella di mamma e nonna. Ho avuto un blocco per il troppo amore.” ammette lei durante la chiacchierata iniziale con Carlo Conti. “Casomai se non la fai sarai ultima in classifica”, la avverte lui, lasciando a lei la decisione.

Alessandra Mussolini scende le scale e svela la sua decisione: è Sophia Loren. Alla fine ha infatti cambiato idea grazie ad una telefonata fatta a sua zia che l’ha invitata a farla: “È arrivato il momento che la fai!” Questo ha sbloccato la Mussolini che l’ha così portata in scena.

Alessandra Mussolini, ecco cosa le ha fatto cambiare idea

Va quindi in scena l’esibizione di Alessandra Mussolini nei panni della zia Sophia Loren che conquista gli applausi del pubblico. La parola passa alla giuria. Per Panariello: “In qualsiasi modo la si omaggia la grande Sophia è sempre un piacere!”; parla poi Loretta Goggi: “Sono contenta che tu abbia deciso di farlo, ci somigli assai! È stato bellissimo sentirti, vederti cantare”; per Cristiano Malgioglio invece: “Io amo Sophia alla follia! Hai fatto un casotto che non volevi farla, perché poi hai cambiato idea? Era meglio se non la facevi, ci avresti fatto un regalo!”.

