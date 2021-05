Sophia Loren, come sta?/ Fiatone e passo incerto ai David di Donatello 2021

Sophia Loren ha vinto questa sera il suo settimo David di Donatello, ma i suoi fan e il pubblico televisivo italiano stanno vivendo minuti di preoccupazione per lo stato di salute dell’attrice, che, in diretta tv, è apparsa molto affaticata, quasi stentando ad arrivare al palco e venendo sorretta da due persone per raggiungerlo (uno di questi era Carlo Conti, conduttore della sera su Rai Uno). Durante il suo discorso di ringraziamento, inoltre, la Loren è parsa incerta, con il fiatone, lasciando parecchi momenti di vuoto tra una frase e l’altra.

Sophia Loren, come sta?

In una recente intervista a “Il Corriere della Sera”, Sophia Loren aveva dichiarato: “Come mi comporto rispetto al Covid? È una cosa difficile da dire. Io, dovete sapere, ho paura di tutto e così sono per seguire le leggi. Sto insomma sempre attenta anche se i contatti sono importanti e mi mancano”. Al di là del Coronavirus, ai David di Donatello, tuttavia, ha ostentato una condizione di salute apparentemente non ottimale, tanto che il web adesso è letteralmente in agitazione per l’immarcescibile stella del nostro cinema.

