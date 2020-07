Sophia Loren “Ennio Morricone aveva un’anima grande”/ “I grandi se ne vanno e noi..”

Sophia Loren si trova a fare i conti con un’altra grande perdita. Lei non conosceva di persona Ennio Morricone (i due si erano incontrati ad un gala in America) e non avevano mai lavorato insieme ma, come tutti gli italiani, la notizia della sua morte l’ha sconvolta. Sophia Loren ha passato la giornata di ieri sentendo le sue musiche, spesso colonne sonore di grandi film, soffrendo per la perdita di un altro grande e per la consapevolezza “che stiamo rimanendo sempre più soli”. I grandi del cinema, quelli che hanno davvero fatto la storia, stanno via via andando via lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli amanti del genere e la morte di Ennio Morricone non poteva essere da meno. Sophia Loren ha raccontato il suo stato d’animo alle pagine del Corriere.it confermando il suo rammarico per non aver mai lavorato con il maestro.

SOPHIA LOREN COMMENTA LA MORTE DI ENNIO MORRICONE

In particolare, Sophia Loren ha commentato: “Sono ancora sottosopra. Le assicuro che questa mattina ho passato momenti bruttissimi e subito ho preso a guardare spezzoni di tutti i suoi film, non so quanti ne ho visti, a cominciare da quelli diretti da Leone di cui era l’anima”. Ma quando il giornalista Maurizio Porro le chiede di descrivere il maestro Marricone, lei non ha dubbi e rivela che si trattava di un uomo “con un’anima davvero grande”, quella che gli ha permesso di varcare i confini italiani e di essere apprezzato in tutto il mondo: “Era un uomo adorabile, sensibile, meraviglioso, anche bello e nel suo insieme molto affascinante. Una grave perdita. Purtroppo restiamo sempre più soli, i grandi poco alla volta se ne vanno, ma è la legge della vita [..] quando succedono queste cose qui fa molto male a me ma anche al mondo intero. Per la musica era una persona enorme con un’anima grande, lo dico io che faccio parte di una famiglia di musicisti. Ed è andato via”. La testimonianza della sua grandezza è sicuramente nel cuore e sotto gli occhi di tutti.



