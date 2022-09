Sophia Loren/ “Ho semplicemente vissuto tutto con positività. Ed è bastato”

Sophia Loren festeggia 88 anni: su Rai1 il documentario “Sophia!”

La storia di Sophia Loren nel documentario “Sophia!” realizzato dal l critico e regista cinematografico Marco Spagnoli e trasmesso martedì 20 settembre su Rai1 in concomitanza con il suo 88esimo compleanno. Un prezioso regalo alla straordinaria attrice, icona del cinema italiano nel mondo, la cui vita sarà raccontata nel documentario realizzato dal critico e regista cinematografico Marco Spagnoli. Un meraviglioso viaggio alla scoperta del mito di un’attrice unica e della sua vita, narrata da lei stessa in prima persona, attraverso materiali di repertorio, foto rarissime, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive, italiane ed internazionali.

Non solo, oltre alla voce di Sophia Loren potremo ascoltare anche il commento di sei attrici italiane legate alla Loren da un rapporto di profonda stima ed amicizia. Si tratta di: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino. Il documentario parte dalle origini: dalla nascita di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone al primo incontro con Carlo Ponti. E ancora: il flirt con Cary Grant, l’amicizia con Marcello Mastroianni, la nascita dei suoi figli e tanto altro.

Sophia Loren: “Cerco di fare ogni giorno qualcosa di positivo”

Una vita di grandi successi quella di Sophia Loren, attrice italiana amatissima e famosa in tutto il mondo. L’attrice, interista da iodonna ha raccontato: “quando vivi a certe altezze e raggiungi livelli che non ti saresti mai nemmeno potuto sognare, è molto difficile giudicare chi sei diventato e ciò che hai vissuto. Oggi, posso dire di essere consapevole di avere fatto tanto. Intensamente, senza dubbio”. A 88 anni compiuti, l’attrice non ha alcun rimpianto: “nessuno. Tornare indietro e cambiare qualcosa? Nemmeno. «Non penso potrei vivere assolutamente nulla con più passione di quanto abbia fatto”. Importantissimo per lei il carpe diem come spiega. “comprendere l’importanza e il senso degli avvenimenti, mentre li vivi, specie se eccezionali, non è affatto scontato. La vita sa essere travolgente, nel bene e nel male, e viverla al massimo non implica sempre capirla davvero. Io, per esempio, mi accorgevo della grandezza di tanti miei successi guardandoli con gli occhi degli altri. Il mio baricentro sulla realtà sono state tutte le persone fantastiche che ho incontrato, a partire da mio marito”.

Infine parlando della sua vita: “ho semplicemente vissuto tutto con positività. Ed è bastato, sempre. Cerco di fare ogni giorno qualcosa di positivo non solo per me ma anche per le persone che mi circondano. Il senso delle mie giornate è molto semplice: godere di ogni bella notizia mi raccontano i miei figli. Mi riempie di gioia la bellezza dei miei nipoti”.











