Sophia Loren operata dopo una caduta in casa/ Fratture a livello dell’anca: “Intervento riuscito”

Incidente domestico per Sophia Loren che ha riportato alcune fratture al livello dell’anca dopo una brutta caduta avvenuta nella casa di Ginevra dove vive, nella mattinata del 24 settembre. Come riporta il Corriere della Sera, l’attrice è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L’operazione è andata bene, ma adesso la Loren dovrà rimanere a letto per la riabilitazione. L’attrice, che il 20 settembre scorso ha compiuto 89 anni, è assistita dai figli Edoardo e Carlo.

Il 26 settembre Sophia Loren avrebbe dovuto raggiungere Bari per ricevere la cittadinanza onoraria e inaugurare il quarto ristorante in Italia con il suo nome. Il locale, nell’annunciare l’annullamento dell’appuntamento con l’attrice, ha dato la notizia dell’incidente domestico. Preoccupazione tra i fan, che hanno subito espresso vicinanza all’attrice per una pronta guarigione. Tutti gli impegni dell’attrice sono stati rimandati e saranno riprogrammati una volta che le sue condizioni di salute miglioreranno.

Sophia Loren operata: intervento riuscito

Il “Sophia Loren Restaurant” di Bari, quarto in Italia dopo quelli di Milano, Firenze e Roma Fiumicino, ha annunciato su Instagram l’infortunio dell’attrice, che avrebbe dovuto presenziare all’inaugurazione del locale il prossimo 26 settembre nel capoluogo pugliese. “Nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello dell’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi” si legge nel post del ristorante.

Il locale ha poi voluto inviare un abbraccio virtuale all’89enne: “Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione”. Il ristorante di Bari ha aperto lo scorso aprile “nella bellissima cornice del nuovo Centro Sportivo Green Park, punto di riferimento nazionale per il Padel”, come annunciato proprio dall’account ufficiale. Il locale si trova in Via Fanelli 285/10-11 a Bari: l’inaugurazione sarebbe avvenuta proprio tra pochi giorni alla presenza dell’artista, che però non ci sarà. L’evento è confermato.











