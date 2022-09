Sophia!/ Su Rai 1 il documentario sulla vita e la carriera di Sophia Loren

Sophia!, il documentario su Rai 1 diretto da Marco Spagnoli

Oggi, martedì 20 settembre, Sophia Loren – Sofia Scicolone – compie 88 anni. Per l’occasione, Rai 1 manda in onda in prima serata alle 21.25 “Sophia!”, il docufilm che racconta tutti gli aspetti della vita dell’attrice italiana più amata al mondo: il cinema, lo spettacolo, la vita privata, i trionfi, le sfide, le sofferenze. Il documentario è diretto dal regista Marco Spagnoli, già candidato tre volte al David di Donatello per il miglior documentario e vincitore di un Nastro d’Argento, scritto da Simona Sparaco e dallo stesso Spagnoli, prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse, con Rai Documentari e Luce Cinecittà.

Ludovica Nasti e le dichiarazioni sul docufilm di Sophia Loren/ "Lei è un modello..."

“Sophia!” è stato presentato in anteprima nazionale il 19 settembre a Napoli al Galà del Cinema e della Fiction. “Sono molto orgoglioso che l’avventura de LaPresse nel campo della produzione audiovisiva inizi raccontando la carriera della più grande diva del cinema italiano. Sono contento che in questa avventura abbiamo potuto coniugare la grande tradizione professionale della nostra azienda con l’entusiasmo e la passione del regista, degli sceneggiatori e di tutto il team, in collaborazione con le più importanti realtà dell’industria culturale audiovisiva italiana come Rai Documentari e Luce Cinecittà”, ha detto ha detto Marco Durante.

Cary Grant, flirt con Sophia Loren/ Lei: "era un uomo molto bello"

Sophia!, la vita privata e la carriera della Diva italiana

“Sophia!” è la narrazione, in prima persona, della nascita e dell’affermazione di una grande attrice: l’amore per Carlo Ponti, il flirt con Cary Grant, la devozione per Vittorio De Sica, l’amicizia e la complicità professionale con Marcello Mastroianni, il desiderio di diventare madre, la vittoria di molti premi internazionali, tra cui i due Oscar (come Migliore attrice per “La ciociara” nel 1962 e l’Oscar alla carriera nel 1991). Seguendo Sophia Loren nel corso del tempo, dagli esordi fino agli ultimi successi, il docufilm spazia dall’Italia della Seconda Guerra Mondiale a oggi.

Edoardo e Carlo Ponti, figli Sophia Loren/ Lei: "son la mia vita, la mia famiglia"

La Diva italiana, nella sua lunga carriera, è stata diretta da Charlie Chaplin, Stanley Donen e Robert Altman e ha lavorato lavorare al fianco di divi come Marlon Brando, Charlton Heston, Peter Sellers. Il docufilm raccoglie anche le testimonianze di sei attrice, cresciute nel mito della Loren: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino. Il commento avviene negli Studi di Cinecittà, culla artistica della giovane Sophia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA