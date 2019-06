Sophia Zaccaron, l’attrice choc/ “Stuprata a 15 anni. Mi vergognavo e…”

Sophia Zaccaron, attrice che ha fatto anche parte del cast di “The new Pope” di Paolo Sorrentino, trascorsi 13 anni da una violenza sessuale subita, confessa tutto attraverso un video pubblicato su You Tube in cui si mette a nudo svelando i dettagli di un periodo di estrema sofferenza che è riuscita in parte a superare grazie a nove anni di analisi. “Sono passati tredici anni da quando è successo, da quando sono stata violentata” – esordisce così Sophia Zaccaron nel video che ha l’obiettivo di lanciare un messaggio importante sulla violenza sulle donne. “All’inizio me ne vergognavo molto, non l’ho detto a nessuno. Dopo qualche anno sono finalmente riuscita ad aprirmi, a dirlo agli amici, ai parenti” – confessa l’attrice che poi spiega di aver seguito un lungo percorso di analisi per riprendere in mano la propria vita – “ho fatto nove anni di psicologo”.

SOPHIA ZACCARON: “QUANDO HO RACCONTATO DI ESSERE STATA VIOLENTATA…”

Quando Sophia Zaccaron ha trovato il coraggio di raccontare quello che le era accaduto, non sono mancate le accuse. “Che ci facevi lì a quell’ora, ma come eri vestita?’. Stavo andando a scuola, come potevo essere vestita? Allora sui treni mica c’erano le telecamere”, racconta Sophia che, all’epoca dei fatti aveva solo 15 anni. Tutto avvenne sul treno per Morbegno (So) dove studiava al Liceo artistico “Ferrari”. Sei compagni di classe la drogarono e abusarono di lei. “Spero che questo video possa essere realmente d’aiuto a tutte le persone che, come me, hanno subito violenza o che abbiano interesse ad informarsi di più sull’argomento. Occorre divulgare questo genere di messaggio per uscire allo scoperto ed evitare di chiudersi nella paura”, ha poi spiegato alla fine del video.





