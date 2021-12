Sophie, Alessandro Basciano fidanzato ideale?/ “Mai stata con un ragazzo giovane, uno aveva quarant’anni”

Sophie Codegoni si confida con Nathaly Caldonazzo durante il trucco al Grande Fratello VIP. Le due concorrenti chiacchierano amichevolmente e la diciannovenne non fa mistero di avere problemi a relazionarsi con ragazzi della sua età. “Io non ho mai avuto un ragazzo giovane, mai”, confida Sophie Codegoni nella chiacchierata con la sua coinquilina. “Per giovani intendo ragazzi della mia età, di vent’anni – continua la concorrente gieffina, che invece traccia l’identikit del suo partner ideale – io sono sempre stata con uomini di almeno trent’anni, trentuno, trentadue o trentacinque. Questo perché non mi trovo con loro (i più giovani, ndr) a parlare”. Nathaly Caldonazzo, incuriosita dal racconto di Sophie, le chiede ulteriori dettagli e la Codegoni glieli serve su un piatto d’argento. “Sono stata al massimo con uomini di quarant’anni”, spiega.

Nonostante il suo avvicinamento ad Alessandro Basciano, Sophie Codegoni si sente ancora single. C’è comunque grande curiosità da parte del pubblico del Grande Fratello VIP di vedere se e quanto durerà il flirt con il concorrente genovese. Di certo, la gieffina sembra molto più interessata rispetto a quanto lo fosse nei confronti di Gianmaria, con il quale ha definitivamente troncato dopo tre mesi di tira e molla. Difficile, tuttavia, pensare ad un prosieguo fuori dalla casa per Sophie e Alessandro, dato che i due sembrano avere visioni un po’ diverse sull’amore, come emerso in un confronto in giardino.

