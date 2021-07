Sophie and The Giants a Battiti Live 2021/ Video, la sfida con “Falene”

Sophie and The Giants, l’origine del nome del gruppo

Sophie and The Giants è una band davvero interessante quella che ha partecipato alla realizzazione di “Falene”. Di origini britanniche il gruppo nasce nel 2015 e nel giro di un anno il singolo “Adolescence” riceve oltre dieci milioni di stream in internet. Il nome della band nasce dall’aspetto fisico dei componenti del gruppo, tutti molto alti rispetto a Sophie. “Il nome della band, “The Giants”, deriva dai primi membri della band con cui suonavo, erano tutti altissimi. Ora per fortuna siamo tutti più o meno alti uguali”, facendo riferimento ai cambiamenti che ci sono stati nella composizione della band rispetto all’inizio.

Iniziano così a partecipare ad eventi, concerti e festival sempre più importanti come quello Reading e Leeds e quello di Glastonbury. Il gruppo britannico con il quale Bravi ha collaborato per questa canzone ha raccolto un enorme successo con la pubblicazione di “Hypnotized”, ispirato per sonorità alla dance music italiana e alla dance music in generale degli anni ottanta. Il brano in pochissimo tempo viene ascoltato in tutta Europa raccogliendo consensi da ogni dove, soprattutto in Italia. “Hypnotized” proprio in Italia viene certificato disco di platino. Dopo il successo ottenuto in Italia, la band indie pop collabora con Michele Bravi nel singolo “Falene”.

Sophie and The Giants la collaborazione con Michele Bravi

I Sophie and The Giants si esprimono attraverso alle parole di Sophie Scott, leader e fondatrice del gruppo: “Sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! È stato molto divertente collaborare con Michele Bravi che reputo un artista di grande talento. Ho dovuto anche imparare l’Italiano ed è una cosa che avevo sempre sognato!”. La band britannica sembra aver di fronte un futuro roseo e ricco di successi, e già stanno pianificando e lavorando sul futuro. “Al momento stiamo scrivendo tantissimo e stiamo pensando a cosa fare dopo. Ovviamente ci sono tantissime cose che non possiamo fare, quindi dobbiamo pensarci bene. Stiamo ancora pianificando tutto. Forse stiamo anche lavorando ad un album e a nuove collaborazioni”.

Sophie e il suo gruppo avranno un estate molto movimentata. Oltre all’apparizione sul palco di Battiti Live, la band comparirà in alcuni eventi con Michele Bravi in Italia, come quello del 4 agosto a Milano. Poi ritorneranno nel Regno Unito con una serie di concerti che li vedrà impegnati fino alla fine di Settembre. Dopodichè gli SAGT avranno un lungo periodo di riposo per riprendere il loro tour a marzo del prossimo anno.

