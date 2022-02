Sophie and the Giants, chi sono e componenti/ Duetto con Le Vibrazioni a Sanremo 2022

SOPHIE AND THE GIANTS, OGGI DUETTO CON LE VIBRAZIONI A SANREMO 2022

Sophie and the Giants accompagneranno Le Vibrazioni nell’esecuzione della cover del brano “Live and Let Die” di Paul McCartney. Si tratta di un’interessante commistione generazionale tra un autentico veterano del Festival di Sanremo e la band britannica, rivelazione del panorama musicale internazionale, grazie anche al fortunato sodalizio con Purple Disco Machine, che ha dato vita al brano “Hypnotized”.

Beppe Vessicchio presente a Sanremo 2022?/ "Negativo al Covid, provo a farcela..."

CHI SONO I SOPHIE AND THE GIANTS? BAND NATA A SHEFFIELD…

Oltre a Beppe Vessicchio, ci sarà anche la band Sophie and the Giants al Festival di Sanremo insieme a Le Vibrazioni. Si tratta di un gruppo musicale britannico nato nel 2015 a Sheffield e composto da Sophie Scott (voce e chitarra), Toby Holmes (alla chitarra), Antonia Pooles (al basso) e Chris Hill (alla batteria). Il quartetto ha conquistato la vetta delle classifiche internazionali, come accennavamo in apertura d’articolo, grazie al singolo Hypnotized, featuring Purple Disco Machine.

Perché Beppe Vessicchio non c'è a Sanremo 2022/ "Non si è ancora ripreso dal Covid"

I suoi componenti si sono messi insieme ai tempi del college e la loro anima è prettamente indie pop, con uno sguardo rivolto alle sonorità tipiche della dimensione dance e orientato al mondo dei club. Come rivelato dalla stessa band, l’obiettivo del progetto musicale è quello di creare un sound del tutto inedito, che annoveri la presenza di più elementi al suo interno. La musica di Sophie and the Giants è “optimistic pop”, perché i testi sono appositamente scritti e concepiti per dare la carica a chi li ascolta per superare i momenti più complicati della propria vita.

LEGGI ANCHE:

Beppe Vessicchio, incubo Covid e il percorso con Le Vibrazioni/ “Sanremo? Per me è come una festa comandata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA